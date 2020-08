Smeráci, kotlebovci a Hlas-SD nevylúčili podnet na ústavný súd, ak koalícia prelomí veto Čaputovej

Pripomienky k novele o prokuratúre

Nezodpovedné vetovanie podľa Matoviča

15.8.2020 - Opozičné strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a vznikajúca strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nevylúčili, že sa v prípade prelomenia prezidentkinho veta k trom zákonom, obrátia na Ústavný súd SR.Najostrejšie voči parlamentom schváleným zákonom vystúpil Smer-SD, ktorý mal pripomienky predovšetkým k novele zákona o prokuratúre či k novele zákona o elektronických komunikáciách. Národná rada SR (NR SR) má o vetovaných novelách rokovať 1. septembra.„Zvážime to a rozhodneme sa po rokovaní poslaneckého klubu,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ĽSNS a poslanec NR SR Ondrej Ďurica. V Hlase-SD sa tejto téme plánujú venovať, keď to bude „aktuálne“. „Toto budeme riešiť, keď to bude aktuálne, ale áno, je to možné,“ priblížila agentúre SITA hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala 31. júla tri zákony. Parlamentu tak vrátila novely zákonov o prokuratúre, o komisárovi pre deti či komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách.V tejto súvislosti ide o vôbec prvé vetovanie zákonov, ktoré prezidentka vracia na opätovné prerokovanie od aktuálneho zloženia NR SR.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) označil vetovanie zákona o elektronických komunikáciách za nezodpovedné. „Najmenej bolestivý a najefektívnejší nástroj boja nám úrad prezidentky vypol a zobral nám ho z ruky,“ povedal premiér s tým, že podľa neho ide o nadprácu prezidentského úradu a je mu to mimoriadne ľúto.Hlava štátu v reakcii na Matovičove vyhlásenia uviedla, že jej záleží, aby sa prijímali efektívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ale musia byť aj v súlade s ústavou.Čaputová sa tiež opiera o rozhodnutie ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť obdobnej právnej úpravy, ktorá dostala od opozície prezývku „špiclovací“ zákon.