Sociálna poisťovňa celkovo vyplatila menej penzií, nárast zaznamenali len pri predčasných dôchodkoch

Najpočetnejšiu skupinu tvoria starobné penzie

Počet sirotských dôchodkov sa znížil

15.8.2020 (Webnoviny.sk) - Od začiatku tohto roka sa mierne zvýšil počet vyplácaných predčasných starobných, starobných a invalidných dôchodkov. Naopak, nepatrne poklesli počty pozostalostných dôchodkových dávok.Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa , celkový počet všetkých vyplácaných penzií však mierne klesol. Kým v januári tohto roka Sociálna poisťovňa penzistom vyplatila spolu 1 milión 716,1-tisíca dôchodkov, v júli tohto roka ich bolo o vyše 7-tisíca menej.Najväčší nárast zaznamenal počet vyplácaných predčasných starobných dôchodkov. Kým v januári tohto roka ich Sociálna poisťovňa vyplatila 13-tisíc, v júli ich bolo 14,4-tisíca.Najpočetnejšiu skupinu dôchodkových dávok pritom naďalej predstavujú starobné dôchodky. Ich počet od začiatku roka osciluje v rozmedzí od 1 milión 84-tisíc po 1 milión 88-tisíc. Nepatrne stúpol i počet invalidných dôchodkov, a to z 234-tisíc v januári na 234,2-tisíca v júli tohto roka.Mierny pokles nastal v počtoch vyplácaných pozostalostných dôchodkov. Kým vdovský dôchodok dostávalo v januári tohto roka 292,6-tisíca poistencov, minulý mesiac ich bolo necelých 290-tisíc.Znížil sa tiež počet sirotských dôchodkov, a to z 20,4-tisíca v januári na 18-tisíc v júli tohto roka."Podobne to bolo aj pri vdoveckých dôchodkoch, v januári ich zo Sociálnej poisťovne poberalo 49 452 poistencov a v júli o 242 menej," dodal Višváder