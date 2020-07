Smeráci podľa Jarjabka zvažujú aj návrh na odvolanie Kollára pre kauzu diplomovka

Rovnaký meter

Na sociálnej sieti sa každému ospravedlnil

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) čaká, ako sa s problémom plagiátu diplomovej práce predsedu parlamentu Borisa Kollára Sme rodina ) postavia koaličné strany. Je možné, že Smer-SD predloží návrh na odvolanie Kollára z čela Národnej rady SR. Pre agentúru SITA to povedal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Dušan Jarjabek „Smer čaká na vyjadrenie koalície o tomto probléme a potom sa zariadi. Je dosť možná aj alternatíva, že dáme návrh na odvolanie Kollára. Je pravdepodobné, že k takejto situácii príde,“ povedal Jarjabek.Podľa neho sú v koalícii minimálne dve strany, ktoré chcú odchod Kollára z funkcie. „Keďže sa s tým koalícia nevysporiada, akože sa nevysporiada, budeme sa o týchto veciach ďalej baviť,“ mienil poslanec.V minulom volebnom období viackrát čelil návrhu opozície na odvolanie z postu predsedu parlamentu Andrej Danko (SNS) za kauzu svojej rigoróznej práce. Podľa Jarjabka je dôležité, či predstavitelia koalície uplatnia teraz „rovnaký meter“ ako v minulosti voči Dankovi.Jarjabek považuje za nezmysel, aby sa niekoľko rokov dozadu preverovali záverečné práce študentov na vysokých školách. S návrhom plošnej kontroly prác prišiel tento týždeň poslanecký klub Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) s tým, aby bolo možné odobrať vysokoškolské tituly. Minister školstva Branislav Gröhling SaS ) takúto možnosť označil z dôvodu protiústavnosti za nereálnu.O tom, že by mal Kollár vyvodiť politickú zodpovednosť, sa hovorí v poslaneckých kluboch koaličných strán Za ľudí a Sloboda a solidarita (SaS). Na odvolanie šéfa parlamentu by bolo potrebných aspoň 76 hlasov poslancov zo 150-členného parlamentu.Od vzniku SR v roku 1993 poslanci odvolali len jedného predsedu parlamentu. Bol ním šéf SaS Richard Sulík v roku 2011 po tom, ako padla vlády Ivety Radičovej Líder mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.Kollár v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom.Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.