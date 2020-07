Kollár pripustil odchod z koalície, ak bude musieť pre kauzu diplomovka opustiť post šéfa parlamentu

Rokovanie s OĽaNO

Odmietol sa ospravedlňovať

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - V súvislosti s kauzou diplomovej práce Borisa Kollára Sme rodina ) je „v hre“ aj odchod hnutia Sme rodina z koalície. Novinárom to v stredu povedal líder hnutia a predseda Národnej rady SR (NR SR) Kollár pred príchodom na rokovanie poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Má na ňom vysvetľovať podozrenia v súvislosti so svojou diplomovkou. SaS dávnejšie Kollára vyzvala v tejto veci na vyvodenie politickej zodpovednosti a udelila mu aj „žltú kartu“.„Samozrejme, že áno,“ reagoval Kollár na otázku, či je možný odchod hnutia z koalície. K tejto téme rokoval s Kollárom v pondelok 29. júna tri hodiny aj poslanecký klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Dohodli sa na ňom, že hnutie nebude žiadať jeho odchod z čela parlamentu.Zároveň avizovali, že sa plošne preveria diplomové práce aj smerom do minulosti v otázke, či sa pri ich vypracovaní nepodvádzalo.Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) má spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) pripraviť zákon o preverení originálov záverečných prác na vysokých školách. Takýto zákon bude problematický pre jeho možnú protiústavnosť, ak by umožňoval odoberanie titulov aj do minulosti.Líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom.Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.