Smeráci sa obávajú zneužitia Covid-19 pri prijímaní zákonov, ale Baránik vníma kritiku ako politicky tendenčnú

Čistky pod rúškom pandémie

Niektoré zákony podporila aj opozícia

11.5.2020 (Webnoviny.sk) - Podpredseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Boris Susko ( Smer-SD ) povedal, že do budúcnosti má „určite obavu“ zo zneužívania pandémie koronavírusu na prijímaní zákonov v parlamente v zrýchlenom režime. Naopak, ďalší podpredseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Alojz Baránik ( SaS ) v tom problém nevidí.„Ak máme postupovať v súlade s legislatívou, je potrebné ju čo najskôr prijať,“ tvrdí Baránik. Parlament na doterajších šiestich schôdzach prijal dve desiatky zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Do snemovne ich predložila vláda. Dôvodom expresného postupu bola podľa exekutívy pandémia koronavírusu.Poslanec Susko upozornil, že všetky zákony boli v parlamente schvaľované v zrýchlenom režime. „Vo väčšine prípadov, ktoré boli odôvodnené ochorením Covid-19, na to bol dôvod, ale v niektorých ustanoveniach prijatých zákonov, nebol absolútne dôvod takto konať,“ zdôraznil Susko.Pripomenul, že aj na schôdzi, ktorá začína v utorok 12. mája, je predložená novela zákona o štátnej službe a „tam tiež nie je dôvod na skrátené konanie“. Smer sa minulý týždeň vyjadril, že spomínaná novela umožní robiť čistky v štátnej správe pod rúškom pandémie.Podľa Suska sa spôsob rokovania o zákonoch môže prejaviť na ich kvalite. „V prvom rade sa neuplatňuje medzirezortné pripomienkové konanie a chýba aj pripomienkové konanie na tripartite. To znamená na hospodárskej a sociálne rade, kde sú zastúpené zamestnávateľské zväzy, Z druženie miest a obcí Slovenska a odborári. Často tam bývala tvrdá diskusia zamestnancov, zamestnávateľov a obcí k predkladaným zákonom,“ priblížil Susko. Rovnako sa podľa neho mohla vyjadriť aj verejnosť. „Tento celý proces absentuje, a to je veľký problém,“ doplnil.Poslanec Baránik povedal, že kritiku zo strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) vníma ako politicky tendenčnú. „Všetci vieme, ako oni prijímali v zrýchlenom konaní veci, ktoré nemali byť takto riešené,“ zdôraznil. Podľa Baránika si Smer-SD vyberá niečo z toho mála, čo je ako tak „kritizovateľné". "Podľa štandardov, ktoré nastavil Smer-SD, sme úplne v pohode,“ dodal.Zákon o rokovacom poriadku parlamentu hovorí, že za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozia štátu značné hospodárske škody, tak národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona.V praxi to znamená, že v jeden deň vláda schváli návrh zákona a už v ten deň môže o ňom rokovať poslanecká snemovňa a na druhý deň ho definitívne prijme.Mnohé návrhy zákonov súvisiacich s koronavírusom podporila aj opozícia, ale k niektorým mala výhrady. Príkladom bola novela zákona o Súdnej rade SR. Tá umožnila, že sa zasadnutia súdnej rady môžu konať online spôsobom.Zároveň zaviedla mechanizmus, ktorý má zabezpečiť fungovanie rady v čase, keď nie je obsadená funkcia predsedu a podpredsedu rady. V takom prípade zákon stanovil, že povinnosti šéfa súdnej rady dočasne prevezme najstarší člen súdnej rady.