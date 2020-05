Podporte vašu imunitu chytrými rozhodnutiami

Pospite si

11.5.2020 (Webnoviny.sk) -V súčasnosti, kedy vaše deti nemusia vstávať do školy a mnohí z vás robia na home office, máte jedinečnú príležitosť získať kontrolu nad spánkom vás aj vašich detí. "To znamená, že deti by mali ísť spať zhruba do deviatej hodiny, my dospelí by sme mali ísť spať tiež určite skôr ako sme zvyknutí cez víkendy, pretože práve spánok od 10 večer do 1 ráno je ten najdôležitejší," vysvetľuje výživová špecialistka Janka Trebulová. Ak máte problémy so zaspávaním, skúste sa pred spaním vyhnúť kofeínovým alebo sladeným nápojom a hraniu sa na mobile v posteli. Nekvalitný, prerušovaný alebo nedostatočný spánok totiž zvyšuje produkciu hormónu kortizol, ktorého dlhodobo zvýšená hladina potláča zdravú imunitu.Slnko vás nielen naplní energiou a vyčarí vám úsmev na tvári, ale je aj výborným zdrojom vitamínu D. Vitamín je pre naše telo veľmi dôležitý, lebo pomáha udržiavať zdravé a pevné kosti a zuby a taktiež podporuje zdravú imunitu. Naše telo si ho nanešťastie nevie vytvoriť samo a musí ho získavať zo slnečného žiarenia alebo z rýb a syrov. Využite preto každú príležitosť byť vonku na prirodzenom dennom svetle.Zdravý a vyvážený jedálniček je nevyhnutný pre vaše telo a funkčnú imunitu, lebo telu pomáha dopĺňať vitamíny, minerály, omega-3 mastné kyseliny či antioxidanty. Základ vašej stravy by malo tvoriť ovocie a zelenina. Majú totiž protizápalový účinok a sú veľmi bohaté na rôzne vitamíny a minerály. Napríklad vitamín C, ktorý je dôležitý pre imunitný systém, nájdete v hojnom množstve v paprikách, jablkách, citrusovom alebo bobuľovom ovocí.Dôležitú súčasť vašej stravy by mali tvoriť aj ryby. Americká asociácia srdca odporúča jesť aspoň 2 porcie rýb týždenne a to preto, lebo sú bohaté na vitamín D a omega-3 mastné kyseliny. "Vitamín D nám pomáha zabudovávať vápnik a fosfor, ktoré sú veľmi dôležité pre správny rast," hovorí Janka. Navyše, ako už bolo spomínané, podporuje aj imunitu. Omega-3 mastné kyseliny zase podporujú normálnu a zdravú funkciu srdca a ciev. Navyše sú dobré pre zdravie mozgu, podporujú pamäť, pomáhajú udržiavať zdravý zrak a bojovať so zápalmi v tele.