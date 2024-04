Smernica Európskej únie by mala urobiť poriadok v označení „eko“ a ochrániť zákazníkov pred zavádzaním

Hlavným cieľom je pomôcť zákazníkom

14.4.2024 (SITA.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu schválili smernicu Green Claims, ktorá by mala v zavádzajúcich a nepravdivých environmentálnych označeniach a tvrdeniach urobiť poriadok. Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov je nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci.Uviedla Katarína Kretter , riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK s tým, že na novodobý fenomén už dlhšie upozorňovali. Kretter dodala, že výrobky s prívlastkom environmentálne, prírodné, biodegradovateľné či klimaticky neutrálne, sa už nebudú môcť používať bez overených informácií a dôkazov.„Európska legislatíva má jednoznačný cieľ. Pomôcť zákazníkom zorientovať sa v neprehľadnom mori rôznych ´eko´ vyhlásení a chrániť ich pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami,“ uviedla riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PACK. Podľa Kretter budú v budúcnosti v Európskej únii povolené už len také označenia udržateľnosti, ktoré budú založené na oficiálnych systémoch certifikácie alebo zavedené verejnými orgánmi.Smernica okrem iného zakáže tvrdenia, že výrobok má neutrálny, znížený alebo pozitívny vplyv na životné prostredie z dôvodu systémov kompenzácie emisií. Ohľadom zavádzajúcich marketingových praktík pri označení „eko“, Kretter uviedla, že existuje tzv. greenwashing a upozornila na jeho nástrahy.„Niektoré firmy úmyselne zavádzajú svojich zákazníkov, keď hovoria o ekologickej prospešnosti svojich produktov a služieb. Na druhej strane greenwashing nemusí byť vždy vedomý, niekedy je to len o nedostatku informácií. Výsledok je však v oboch prípadoch rovnaký. Riešenie, ktoré sa tvári ako ekologické, v skutočnosti také nie je,“ vysvetlila Katarína Kretter.Spoločnosť OZV ENVI – PAK doplnila, že produkty a služby dnes firmy rady farbia nazeleno, pretože udržateľnosť, ekológia aj vzťah k životnému prostrediu sú jedným z dôležitých faktorov pri kúpe produktov.„Spotrebitelia čoraz viac preferujú produkty a služby, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a zároveň preukazujú zodpovednosť voči spoločnosti. Firmy by preto mali nielen prezentovať svoje úsilie o udržateľnosť, ale ho aj skutočne realizovať, a tak si získať dôveru a lojalitu spotrebiteľov. Preto je dôležité, aby boli firmy v týchto aktivitách autentické, a aby realizovali také projekty, ktoré sú založené na skutočnom vplyve ich biznisu na životné prostredie,“ uzatvorila Kretter.