Smernica o práci pre digitálne platformy by na Slovensku mohla znížiť čisté príjmy, vyhlásil Mihál

24.4.2024 (SITA.sk) - Slovenský europoslanec Jozef Mihál priznal, že nebol zástancom novej smernice Európskeho parlamentu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy, ktorú v stredu na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu schválil zákonodarný zbor.Exminister práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že „v slovenských podmienkach by smernica mohla znamenať pre mnohých pracovníkov platforiem zníženie ich čistých príjmov a vo výsledku, paradoxne, znevýhodnené pracovné podmienky“.Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa už vo februári dohodli Parlament a Rada, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný, čím by sa odstránila falošná samostatná zárobková činnosť.„Na Slovensku veľká časť pracuje pre platformy ako Wolt , Bolt alebo Uber na živnosti popri zamestnaní a táto práca je pre nich vítaným prilepšením k ich hlavnému príjmu. Som toho názoru, že na tom by sa nemalo nič meniť. Prijímaná nová legislatíva však pre nich bude znamenať nútené zamestnanie v pracovných pomeroch, čo v prvom rade im nevyhovuje a odmietajú to,“ vraví Mihál.Ako uvádza web europarlamentu, zákon zavádza prezumpciu pracovnoprávneho vzťahu (na rozdiel od samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vzniká vtedy, keď sú prítomné skutočnosti naznačujúce kontrolu a riadenie, podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv.Smernica tiež po prvý raz v EÚ upravuje používanie algoritmov na pracovisku. Osoba vykonávajúca prácu pre platformu nemôže byť prepustená na základe rozhodnutia prijatého algoritmom alebo automatizovaným systémom rozhodovania.Platformy musia zabezpečiť ľudský dohľad nad dôležitými rozhodnutiami, ktoré priamo ovplyvňujú pracovníkov platformy. Platformám bude tiež zakázané spracúvať určité typy osobných údajov.Iní slovenskí europoslanci však smernicu oceňujú. Digitálne platformy zamestnávajú desiatky miliónov ľudí po celom svete, pričom je predpoklad, že počet ich zamestnancov bude v nasledujúcich rokoch ďalej významne narastať. V súčasnosti sa im často darí obchádzať pravidlá tak, že mnoho ich pracovníkov vďaka nesprávnemu zaradeniu a klasifikácii nemá prístup k svojim pracovným právam a sociálnej ochrane. To má zmeniť nová smernica, ktorá namiesto samostatnej zárobkovej činnosti predpokladá za presne stanovených podmienok vznik štandardného pracovnoprávneho vzťahu,“ povedala Monika Beňová Ivan Štefanec zasa považuje za dôležité vyriešiť problém nelegálnej práce v sektore platforiem.„Podporujem preto opatrenia, ktoré zlepšia pracovné podmienky jej pracovníkov. Celkovo oceňujem, že počas tohto mandátu sme prijali množstvo zákonov, ktoré fungovanie digitálnych platforiem postupne sprehľadňujú, napríklad zákon o digitálnych službách, na ktorého podobe som sa podieľal aj ja,“ poznamenal. Vladimír Bilčík sa zasa vyjadril, že digitálne platformy nemôžu stáť nad európskymi zákonmi a je dôležité, aby pre nech platil rovnaký meter, ako pre iných.