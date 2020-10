Smerom k ISS vzlietla z Ruska trojica astronautov, po prvý raz využili zrýchlený manéver (foto+video)

Pre koronavírus boli v karanténe

Niekoľkokrát podstúpili testy

14.10.2020 - Trojica astronautov v stredu úspešne vzlietla z ruského kozmodrómu Bajkonur a smeruje na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Po prvý raz pritom použili zrýchlený manéver a cesta by im mala trvať len tri hodiny. Predošlé cesty na ISS trvali dvojnásobne dlhšie.Sergej Ryžikov a Sergej Kud-Sverčkov z ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos a Kate Rubins z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na vesmírnej stanici strávia pol roka. Pridajú sa k americkému astronautovi Chrisovi Cassidymu a ruským kozmonautom Anatolijovi Ivanišinovi a Ivanovi Vagnerovi, ktorí sú na orbite od apríla a na Zem by sa mali vrátiť o týždeň.Posádka bude vo vesmíre robiť pokusy a tiež sa pokúsi nájsť presné miesto v ruskej sekcii ISS, odkiaľ pomaly uniká kyslík. Únik nepredstavuje pre posádku bezprostredné nebezpečenstvo, uvádza agentúra AP.V dôsledku pandémie nového koronavírusu astronauti pred odletom do vesmíru absolvovali niekoľkotýždňovú karanténu. "Strávili sme dva týždne vo Hviezdnom mestečku (výcvikové centrum pri Moskve, pozn. red.) a 17 dní na Bajkonure vo veľmi prísnej karanténe," povedala Rubins v utorok počas tlačovej konferencie."Pri každej komunikácii s členmi posádky sme mali na sebe masky. Dvakrát sme podstúpili PCR testy a tiež trikrát antigénové rýchlotesty," vysvetlila.V novembri by Rubins, Ryžikov a Kud-Sverčkov mali na ISS privítať členov prvej operačnej misie lode Crew Dragon, za ktorou stoja NASA a spoločnosť SpaceX, Američanov Victora Glovera, Michaela Hopkinsa a Shannon Walker a ich japonského kolegu Sóičiho Nogučiho z agentúry JAXA. Presný termín letu ešte nestanovili.