Pieseň Nezhasínaj z dielne speváckej skupiny Feel3 spojila niekoľko odvetví kultúry

Muzikantsky sa na piesni podieľali kamaráti speváčok

Projekt podporili aj známe tváre

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.10.2020 (Webnoviny.sk) - Tri spievajúce herečky, Zuzana Hrvoľová, Michaela Pösová a Alex Haňdiakovápo bohatých skúsenostiach na koncertných, divadelných a muzikálových doskách, spojili sily a ako spevácke trio Feel3 sa predstavujú autorskou skladbou Nezhasínaj, ktorá je reakciou na súčasnú situáciu, ktorá postihla kultúrnu obec.Novinka vznikla len pre niekoľkými týždňami počas obyčajnej cesty autom pri analyzovaní súčasného stavu kultúry, jej vypnutia a dopadov na celý segment.„V umeleckom svete zavládlo ticho... Tma...Mnohí vnímajú len tváre, ktoré žiaria vo svetlách reflektorov, avšak divadlo nie sú len herci. Koncerty nie sú len o spevákoch a kapelách. Je nás omnoho viac ako sa na prvý pohľad môže zdať. Všetci ľudia, ktorých sa to týka to majú teraz v životoch veľmi ťažké,“ hovorí Michaela Pösová. Umelecké Trio za prežitie kultúry bojuje novou skladbou, ktorá nesie príznačný názov Nezhasínaj.Text pesničky je z pera Zuzany Hrvoľovej, hudbu zložila Alex Haňdiaková a aranžmány hlasov vznikli spoločnými silami. „Keď som si sadla za klavír s textom od Zuzany, v hlave mi išlo stále slovo nezhasínaj. Rozmýšľala som, akým štýlom chceme poukázať na nádej, odvahu, rovnováhu a vytrvalosť v tejto piesni. Nápad melódie mi prišiel hneď,“ prezrádza Alex.Muzikantsky sa na piesni podieľali kamaráti speváčok Tomáš Köppl – klavír, Tomáš Palka – husle, Adam Hudec – basgitara a cajon. Nahrávanie, mix a master vo svojom štúdiu zabezpečil Ľubomír Dolný. „So všetkými chlapcami nás spája už predošlá spolupráca na iných projektoch. Sú to veľkí profíci, čo opäť dokázali, keď okamžite zareagovali na našu urgentnú prosbu o ich muzikantské služby,“ spomína Zuzana Hrvoľová na expresnú spoluprácu.Videoklip je pre dievčatá rečou obrazu. Text hovorí svoj príbeh, hudba má svoju emóciu a spolu s obrazom sa vytvára celok. „Na začiatku videa sú 4 rôzne zábery. Sú to elementy zeme. Zem, oheň, voda, vzduch. Aby bola zem v rovnováhe musia spolu fungovať. Je to akoby metafora na situáciu, ktorá sa tu deje,“ opisuje Alex zábery klipu. „V klipe sme sa snažili zastúpiť obrazom rôzne umenia. Napríklad tanec, spev, herectvo, ktoré sa nemá kde ukázať, zlomené platne, ktoré nemajú zmysel, ale aj tak padnú na zem opravené. Obraz, ktorý je zničený červenou farbou, ale dokonca aj TO je umenie. Rozprávková knižka, z ktorej zmiznú obrázky, pretože ich tam nemá kto nakresliť. Pódium, ktoré technici namiesto skladania rozkladajú, symbolizuje absenciu podujatí,“ dodáva Michaela. Dôležitým prvkom v klipe je rúško. Nosia ho ľudia naokolo. „Pripojili sa k nám, pretože chceli šíriť túto myšlienku. Tvár s rúškom = celok bez istoty. Nedá sa odčítať čo sa skutočne deje na tvári. Sme zodpovední a zakrývame si tvár rúškom. Ale prečo zakrývajú nás?“ doplnila Alex.Posolstvo piesne podporili aj známe tváre, ktoré sa objavili v klipe. Spolupatričnosť vyjadrili hudobníčky Silvia Šarköziová a Vanessa Šarköziová, Laura Petersen, František Béleš, herec Ján Slezák, speváčky Barbora Piešová, či Nela Pocisková. Projekt podporili aj hviezdy ako Lukáš Adamec, Lasky, Lujza Garajová-Schrameková, spevák detských piesní Richard Čanaky.S rúškom na tvári sa k projektu pripojili Natália Germani, Karina Qayumová, Andrea Bučko, Broňa Kováčiková, Lacko Cmorej, Slávka Zámečníková, Barbora Ďurovčíková, Dominika Richterová, Viki Valúchová a Paulína Ištvancová. „Chceli sme zastúpiť viacero odvetví umenia a osloviť čo najviac ľudí, aby vnímali čo všetko a kde všade je umenie. Pomohli nám speváci, hudobníci, herci, tanečníci, fakírka a aj zastúpenie detského umeleckého sveta. Tieto osobnosti sú naši priatelia a kolegovia, ktorým veľmi ďakujeme za to, že sa stali súčasťou tohto, pre nás naozaj veľmi dôležitého diela s veľkou výpoveďou a silou,“ vyznáva sa Zuzana.Podporu myšlienky môžu vyjadriť aj priaznivci kultúry. „Prinášame ľuďom pieseň a bude pre nás veľkou odmenou, ak nám aj oni dajú svoj feedback. Na našom Instagrame @feel3.music prebieha výzva, do ktorej sa môže zapojiť ktokoľvek, v kom ešte umenie nezhaslo. Každý, kto chce tak isto poukázať na túto situáciu a podporiť umenie, kultúru a všetkých cca 220 tisíc ľudí, ktorí v nej pracujú. Stačí, ak si zavesia fotku v rúšku s hashtagom # nezhasiname. Vyjadrujeme tým zodpovednosť, vytrvalosť a silu, iskry v očiach a naše NEZHASÍNAJ. Na konci vytvoríme zo všetkých obrázkov jeden veľký, ktorý bude nositeľom tejto myšlienky,“ odkazuje trio Feel3.