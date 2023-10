Smeru podľa politológa pomohol k víťazstvu vo voľbách „mix“ strachu aj frustrácia v spoločnosti či sľuby

Výbava populistov

Neschopnosť reagovať na protiútoky

1.10.2023 (SITA.sk) - Strane Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) pomohlo k víťazstvu v parlamentných voľbách ťaženie zo všeobecnej frustrácie spoločnosti či sľubovanie stability. Do predvolebného „mixu" primiešala podľa politológa Tomáša Koziaka aj emóciu strachu.Tejto taktike je strana pomerne verná. Strana sa taktiež nezaobišla bez sľubov rýchleho zlepšenia situácie, čo je zároveň výbavou populistov. Naopak, neúspech hnutia Progresívne Slovensko (PS ) sa dá podľa politológa pripísať neschopnosti uchopenia regionálnych tém.„PS dokázalo zvíťaziť len v Bratislave, Košiciach a Skalici, čo je trochu prekvapivá záležitosť. V najmenších obciach hnutie strácalo a veľakrát bolo až na druhom, treťom, štvrtom až piatom mieste. Je to problém, na ktorom bude musieť PS určite popracovať," uviedol Koziak pre agentúru SITA.Politológ si ďalej myslí, že progresívci rezignovali pri záujme osloviť voliča z východného Slovenska. Na opačnej strane stojí Smer-SD, ktorý má regionálne štruktúry dlhodobo funkčné.Zároveň sa podľa Koziaka ukazuje, že témy menšín, ako napr. LGBTI+ komunity nie sú pre obyvateľov Slovenska až také dôležité. PS taktiež nevedelo správnym spôsobom reagovať na útoky, ktoré smerovali práve na tieto témy.„Je to jedna z hlavných tém, ktorú PS vo svojom programe malo a nedokázalo na to zareagovať tak, že toto nie je hlavná téma a taktiež, že Slovensko má iné dôležité témy, ktoré sú dôležité aj pre hnutie. Bola to istá neschopnosť reagovať na protiútoky, ktoré prichádzali od iných politických strán," vysvetlil politológ.Podľa Koziaka bola strana Smer-SD aktívnejšia v predvolebnej kampani ako PS, čo taktiež mohlo dopomôcť k víťazstvu sociálnych demokratov. PS len pasívne prijímalo ataky zo strany Smeru-SD či jej nastoľovanie tém.