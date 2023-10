Výsledok volieb je podľa Čaputovej odrazom Slovenska a zodpovednosť nesie víťaz, Fica poverí zostavením vlády

Rany predvolebnej kampane

Budúcnosť nie je ľuďom ľahostajná

1.10.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová v duchu ústavnej tradície poverí v pondelok víťaza volieb stranu Smer-SD zostavovaním vlády.Hlava štátu tiež v statuse na sociálnej sieti avizovala, že je pripravená o svojom postupe informovať lídrov politických subjektov.„Verím, že politické strany, ktoré získali vo voľbách dôveru verejnosti, si uvedomujú svoj diel zodpovednosti a budú sa ich snažiť zmierniť. Najväčšiu zodpovednosť za budúci vývoj samozrejme nesie víťaz volieb, pretože vzbudil najväčšie očakávania vo verejnosti a je dôležité, aby ich napĺňal v prospech všetkých občanov Slovenska,“ uviedla prezidentka.Poznamenala tiež, že predvolebná kampaň zanechala rany ako na spoločenskej atmosfére, tak aj na medziľudských vzťahoch a celkovej dôvere v politiku a demokraciu.Hlava štátu skonštatovala, že sme sa v nedeľu prebudili do zmeny, ktorú priniesli predčasné parlamentné voľby.„Boli slobodné, demokratické a vytvorili reálny obraz našej spoločnosti. Bez ohľadu na to, že niekto sa z ich výsledku teší a iný smúti, že tu máme víťazov i porazených, je to obraz Slovenska,“ uviedla.Zhodnotila tiež, že vysoká volebná účasť ukazuje, že ľuďom nie je budúcnosť Slovenska ľahostajná, a že i po voľbách budú pokračovať snahy o demokratickú, spravodlivú a dobre spravovanú spoločnosť.