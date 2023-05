SMK a Aliancia podľa Matoviča plánujú ísť do volieb samostatne, kandidátka hnutia bude nová krv (video)

Nerokujú intenzívne

Nová krv v kandidátke

23.5.2023 (SITA.sk) - Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič má v stredu v pláne oznámiť novú zmenu názvu a zmenu skratky hnutia.Na utorkovej tlačovej besede však vylúčil, že v rámci toho, čo predstavia, bude figurovať Strana maďarskej komunity či Aliancia „Mali sme ‚ťuk‘ komunikáciu, ale nerokujeme s nimi intenzívne. Pýtal som sa ich, ako plánujú ísť do volieb, ale pochopil som z toho, že asi plánujú ísť samostatne," informoval.Členka OĽaNO Mária Šofranko na tlačovej besede uviedla, že už nebude líderkou kandidátky hnutia.„S postupom času vôbec neľutujem, že som do toho šla, ale líderstvo by som si už nechcela nikdy zopakovať, pretože som človek, ktorý je rád v zákulisí," uviedla. Matovič dodal, že prvých desať miest na kandidátke bude patriť „novej krvi".„Budú to ľudia, ktorí nekandidovali v posledných voľbách alebo sa nestali poslancami Národnej rady SR," povedal.