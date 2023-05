Kandidátku SNS posilní Zoroslav Smolinský, dlhé roky predsedal odborom vo Volkswagene

Sociálny dialóg

Naštartovanie zamestnaneckých odborov

23.5.2023 (SITA.sk) - Kandidátku Slovenskej národnej strany (SNS) posilní Zoroslav Smolinský. Politický subjekt o tom informoval v tlačovej správe. Smolinský dlhé roky predsedal zamestnaneckým odborom v spoločnosti Volkswagen Slovakia . Podľa šéfa národniarov Andreja Danka bude Smolinský so svojimi 30-ročnými skúsenosťami v oblasti sociálneho dialógu prínosom pre SNS.Smolinský sa vyjadril, že spoločnosť je veľmi rozpoltená. Záleží im na tom, aby ľudia mali istoty i perspektívu ako v rodinách, tak aj v životoch. Práve preto sa podľa neho s Dankom dohodli.Ako ďalej uviedla strana v tlačovej správe, Smolinský by mal byť odkazom pre všetkých, ktorým v súčasnosti chýba sociálny dialóg. Podľa nej nikdy v histórii Slovenska neboli v spoločnosti také zlé vzťahy, ktoré sú reflektované i vzťahmi zamestnancov a zamestnávateľov.„Práve s pánom Smolinským sme presadili vyplácanie 13. a 14. platov, ktoré sa nám podarilo oslobodiť od odvodov a daní. Máme za sebou konkrétne výsledky ako napríklad rekreačné poukazy, ktoré dostali zamestnanci vo fabrikách. Sme presvedčení, že osoby ako pán Smolinský by mohli dať spoločnosti odkaz, že tu chýba sociálny dialóg, a že tu chýba lepší pohľad na ochranu práv zamestnancov,“ uviedol Danko.„Po naštartovaní zamestnaneckých odborov je mojou ďalšou úlohou vytvoriť so Slovenskou národnou stranou podmienky pre všetkých zamestnancov, aby mali istotu práce, aby ich nikto nemohol len tak vyhodiť, aby mali istotu nárastu mzdy, a aby ich rodiny mohli konečne v kľude žiť a fungovať,“ doplnil Smolinský.