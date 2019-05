SMK chce spoluprácu organizácií,ktorým ide o rozvoj maďarskej komunity

Na archívnej snímke predstavitelia SMK. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. mája (TASR) - Mimoparlamentná Strana maďarskej komunity (SMK) chce, aby organizácie, ktorým záleží na rozvoji maďarskej komunity, spolupracovali. SMK plánuje iniciovať vytvorenie spojenectva. Vyplýva to z vyjadrenia Republikového predsedníctva strany, ktoré reagovalo na výsledky eurovolieb. V nich SMK aj Most-Híd prišli o europoslancov a v Európskom parlamente (EP) už nemajú zastúpenie.uviedla SMK. Dodáva, že z pohľadu záujmov maďarskej komunity je nevyhnutné,Aj šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára mrzí, že Maďari žijúci na Slovensku stratili zástupcov v EP. Dosluhujúci europoslanec Mosta-Híd József Nagy zas v reakcii na výsledky uviedol, že by si vedel predstaviť spoluprácu s SMK, ale za podmienok, že budúNiekdajší predstaviteľ SMK, neskôr Mosta-Híd a teraz predseda mimoparlamentného Maďarského fóra Zsolt Simon po eurovoľbách vyhlásil, že voliči maďarskej národnosti potrebujú alternatívu k súčasnej politickej reprezentácii. Riešenie vidí v generačnej výmene a príchode nových odborníkov do politiky.zdôraznil.