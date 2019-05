Výsledky celonárodnej ankety DOBRÉ SRDCE o najlepších pracovníkov sociálnych služieb vyhlásili 27. mája 2019 počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici. Snímka z odovzdávania Národných cien starostlivosti - Dobré srdce. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Na snímke vpravo Anna Šmehilová si preberá špeciálne ocenenie DOBRÉ SRDCE za výnimočný prínos pre sociálne služby z rúk predsedu vlády SR Petra Pellegriniho. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 28. mája (TASR) - Národná cena starostlivosti Dobré srdce pozná svojich víťazov. Výsledky celonárodnej ankety o najlepších pracovníkov sociálnych služieb vyhlásili v pondelok počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici za účasti premiéra SR Petra Pellegriniho, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. Porota vyberala finalistov zo 135 prihlášok, ktoré posielali zamestnávatelia, nadriadení, ale aj klienti, prijímatelia sociálnych služieb, kolegovia, susedia, či príbuzní.V kategórii Opatrovateľka získala prvenstvo Viera Sečanská, ktorá venovala pomáhajúcim profesiám 54 rokov svojho života, najprv ako sestra v nemocnici a potom namiesto zaslúženého dôchodku išla robiť opatrovateľku do zariadenia sociálnych služieb NITRAVA, kde ako 72-ročná opatruje neraz mladších ľudí, než je ona sama.Laureátkou v kategórii Sestra v sociálnych službách sa stala Judita Rybárová, ktorá pracuje ako sestra v domove sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave nepretržite 36 rokov, a to najmä s klientmi s mentálnym postihnutím a duševným ochorením.V kategórii Odborný pracovník zvíťazila Andrea Pfundtnerová, ktorá venovala svoju 40-ročnú prax liečebnej pedagogičky nielen seniorom, ale aj deťom s autizmom či poruchami učenia a správania, alebo ľuďom s psychiatrickým ochorením.Projektový manažér a štatutár občianskeho združenia VAGUS Sergej Kára zvíťazil v kategórii Manažér v sociálnych službách. Laureát už počas štúdia vykonával terénnu sociálnu prácu pre ľudí bez domova v OZ Proti prúdu, ktoré s priateľmi popri zakladaní vlastnej organizácie zachránil pred krachom. Neskôr otvorili DOMEC - prvé nízkoprahové denné zariadenie a integračné centrum pre ľudí bez domova v SR a tiež kaviareň Dobre Dobré, v ktorej ľudia bez domova našli aj prácu.Nezisková organizácia DOMINIK získala ocenenie v kategórii Poskytovateľ. Organizáciu založil a zariadenie sociálnych služieb vo Veľkej Lehote desať kilometrov od Novej Bane postavil v roku 2010 z vlastných zdrojov na počesť svojich starých rodičov a pre vznik pracovných príležitostí v obci miestny podnikateľ Ján Garaj. Zariadenie slúži 66 seniorom a má 46 zamestnancov, vedie ho od začiatku riaditeľka Erika Sučanská.Ocenenie Dobré srdce v kategórii Dobrovoľník v sociálnych službách patrí Vande Martákovej, študentke psychológie UK v Bratislave, ktorá päť rokov pôsobí ako dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke.V kategórii Novinár o sociálnych službách ocenili Elenu Koritšanskú, redaktorku Slovenského rozhlasu, autorku mnohých reportáží, rozhovorov a diskusií na tému sociálnych služieb.V kategórii Filantrop a fundraiser je laureátkou Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov, ktorá za 15 rokov pomohla vyzbierať pre komunitnú nadáciu 596.658 eur, z čoho takmer polovica bola použitá na sociálne služby na Liptove.Špeciálne ocenenie za výnimočný prínos pre sociálne služby získala Anna Šmehilová. Zakladateľka a prezidentka OZ EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského so sídlom v Nitre svojim aktívnym celoživotným pôsobením významne prispela k vybudovaniu siete komplexnej starostlivosti, k rozvoju sociálnych služieb a inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím a ich rodiny na Slovensku.povedala pre TASR autorka projektu, predsedníčka poroty a predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.podčiarkla.Slávnostný program moderovali Juraj Bača a Katarína Jesenská, ďalej účinkovali Mário Kuly Kollár, Sima Martausová, Celeste Buckingham, Andrea Zimányiová a Marek Majeský. Záznam galavečera odvysiela RTVS v sobotu 8. júna o 20.40 h na Dvojke.