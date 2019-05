SMK ďakuje voličom, okolnosti kampane a volieb chce analyzovať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Erik Máder Foto: TASR - Erik Máder

Bratislava 27. mája (TASR) - Strana maďarskej komunity (SMK) ďakuje voličom za vyjadrenú podporu vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Situáciu považuje za čoraz vážnejšiu, na republikovom sneme strany preto plánujú analyzovať okolnosti kampane a volieb. Informoval o tom tlačový odbor SMK.skonštatovala strana s tým, že situácia je čoraz vážnejšia.Na predsedníctve SMK budú podľa slov tlačového odboru analyzovať všetky okolnosti kampane a volieb.doplnil.Strana v Európskom parlamente mandát nezískala. Napriek tomu sa SMK vyjadrila, že jej spojenci urobia všetko pre to, abyVíťazom volieb do EP na Slovensku sa stala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu (20,11 percenta), za ňou nasleduje strana Smer-SD (15,72 percenta), tretia je ĽSNS (12,07 percenta). Do EP sa dostali aj kandidáti za KDH (9,69 percenta), SaS (9,62 percenta) a OĽaNO (5,25 percenta). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti zostala SMK (4,96 percenta). Na zdolanie potrebnej päťpercentnej hranice jej chýbalo 396 hlasov.