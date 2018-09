SMK: Trieštenie maďarskej komunity nás neteší

József Menyhárt, archívna snímka Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 2. septembra (TASR) - Trieštenie maďarskej menšiny neteší Stranu maďarskej komunity (SMK). Mimoparlamentná strana tak reagovala na iniciatívu nezaradeného poslanca Národnej rady SR Zsolta Simona. Ten oznámil, že so svojím tímom začína zbierať podpisy pre vznik novej strany s názvom Magyar-Maďarské Fórum.uviedla hovorkyňa SMK Helena Fialová. Simon bol v minulosti členom SMK, po odchode spoluzakladal Most-Híd. Ten opustil po tom, čo strana vstúpila do koalície so Smerom-SD a SNS. Teraz zakladá novú stranu, lebo podľa neho Maďari na Slovensku nemajú koho voliť.Vznikajúca strana odmieta spoluprácu so Smerom-SD, SNS a ĽSNS. Financovaná má byť z vlastných zdrojov. Chce priniesť generačnú obmenu, nové prístupy a má mať zastúpenie zo všetkých regiónov. Potrebných 10.000 podpisov na registráciu plánuje strana vyzbierať ešte tento rok a chce sa zúčastniť na parlamentných voľbách v roku 2020.