V pondelok budú na celom Slovensku posilnené hliadky

Bratislava 2. septembra (TASR) – Na celom Slovensku budú v pondelok 3. septembra posilnené policajné hliadky. Cieľom je zvýšiť dohľad nad bezpečnosťou žiakov v okolí škôl aj v priľahlých uliciach a zabezpečiť všetkým účastníkom cestnej premávky potrebnú bezpečnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.Policajti dohliadnu aj na plynulosť cestnej premávky, ktorú budú v prípade potreby riadiť a usmerňovať.uviedla hovorkyňa.Polícia upozorňuje, že s nástupom detí do školy stúpa aj ich nehodovosť.poznamenala Baloghová. Podľa jej ďalších slov ešte predtým ako pôjde prvák do školy bez dozoru dospelých, musí vedieť, že môže vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrie vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje auto.dodala hovorkyňa.povedala Baloghová. Užitočné je, ak rodič prejde s dieťaťom celú trasu do školy tak, aby to neskôr zvládlo bez problémov aj samé. Zároveň policajti upozorňujú na to, aby dieťa v cestnej premávke bolo viditeľné.dodala Baloghová.