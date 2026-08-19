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19. augusta 2026
Smolenice si pripomínajú 770. výročie prvej zmienky, oslavy vyvrcholia jarmokom a koncertmi – VIDEO
Obci na oslavy prispela čiastkou 20 tisíc eur vláda, ktorá tu mala vo februári tohto roku výjazdové rokovanie. Obec Smolenice v okrese Trnava si tento rok pripomína 770. výročie prvej písomnej ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Obci na oslavy prispela čiastkou 20 tisíc eur vláda, ktorá tu mala vo februári tohto roku výjazdové rokovanie.
Obec Smolenice v okrese Trnava si tento rok pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Výročie oslávia v obci pod Malými Karpatmi v sobotu 22. augusta tradičným jarmokom, vystúpením Vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky a koncertami skupiny Polemic, Adama Ďuricu s kapelou a ďalšími hudobnými vystúpeniami. Obci na oslavy prispela čiastkou 20 tisíc eur vláda, ktorá tu mala vo februári tohto roku výjazdové rokovanie.
Prvá písomná zmienka o Smoleniciach pochádza z roku 1256, keď sa v listine uhorského kráľa Bela IV. spomína obec Solumus. Jej názov pravdepodobne súvisí so smoliarmi – výrobcami smoly. Význam Smoleníc v stredoveku posilnil gotický hrad, vybudovaný v 14. storočí na ochranu malokarpatských priesmykov a dôležitej obchodnej trasy známej ako Česká cesta. Na prelome 15. a 16. storočia sa Smolenice stali mestečkom s opevnením, vlastným erbom aj právomocami.
„770 rokov je príležitosťou obzrieť sa za bohatou históriou Smoleníc, ale zároveň premýšľať o ich ďalšom smerovaní. Chceme pokračovať v budovaní kvalitnej infraštruktúry, zveľaďovaní verejných priestorov a vytváraní príjemného prostredia pre domácich aj návštevníkov. Naším cieľom je, aby Smolenice zostali vyhľadávanou turistickou destináciou s bohatými možnosťami kultúrneho, prírodného i športového vyžitia a zároveň dobrým miestom pre život,“ hovorí starostka Smoleníc Svetlana Petrovičová.
Dnes sú Smolenice známe a často navštevované vďaka Smolenickému zámku, jaskyni Driny a ďalším turistickým lákadlám.
Zdroj: SITA.sk - Smolenice si pripomínajú 770. výročie prvej zmienky, oslavy vyvrcholia jarmokom a koncertmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obec Smolenice v okrese Trnava si tento rok pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Výročie oslávia v obci pod Malými Karpatmi v sobotu 22. augusta tradičným jarmokom, vystúpením Vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky a koncertami skupiny Polemic, Adama Ďuricu s kapelou a ďalšími hudobnými vystúpeniami. Obci na oslavy prispela čiastkou 20 tisíc eur vláda, ktorá tu mala vo februári tohto roku výjazdové rokovanie.
Stáročná história
Prvá písomná zmienka o Smoleniciach pochádza z roku 1256, keď sa v listine uhorského kráľa Bela IV. spomína obec Solumus. Jej názov pravdepodobne súvisí so smoliarmi – výrobcami smoly. Význam Smoleníc v stredoveku posilnil gotický hrad, vybudovaný v 14. storočí na ochranu malokarpatských priesmykov a dôležitej obchodnej trasy známej ako Česká cesta. Na prelome 15. a 16. storočia sa Smolenice stali mestečkom s opevnením, vlastným erbom aj právomocami.
„770 rokov je príležitosťou obzrieť sa za bohatou históriou Smoleníc, ale zároveň premýšľať o ich ďalšom smerovaní. Chceme pokračovať v budovaní kvalitnej infraštruktúry, zveľaďovaní verejných priestorov a vytváraní príjemného prostredia pre domácich aj návštevníkov. Naším cieľom je, aby Smolenice zostali vyhľadávanou turistickou destináciou s bohatými možnosťami kultúrneho, prírodného i športového vyžitia a zároveň dobrým miestom pre život,“ hovorí starostka Smoleníc Svetlana Petrovičová.
Dnes sú Smolenice známe a často navštevované vďaka Smolenickému zámku, jaskyni Driny a ďalším turistickým lákadlám.
Zdroj: SITA.sk - Smolenice si pripomínajú 770. výročie prvej zmienky, oslavy vyvrcholia jarmokom a koncertmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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