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19. augusta 2026
Rusko a Ukrajina si vymenili po 103 zajatých vojakov
Moskva a Kyjev uskutočnili ďalšiu repatriáciu zajatcov, ktorá patrí medzi málo oblastí spolupráce medzi znepriatelenými stranami. Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty.
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Rusko a Ukrajina si v stredu vymenili po 103 zajatých vojakov. Ide o najnovšiu zo série výmen zajatcov medzi oboma krajinami, ktoré patria medzi niekoľko málo oblastí spolupráce od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Ďalší zostávajú v zajatí
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že medzi prepustenými Ukrajincami sú aj obrancovia Mariupoľa, ktoré ruské jednotky v roku 2022 niekoľko mesiacov obliehali, ako aj vojaci zajatí v siedmich oblastiach pozdĺž frontu.
„Dnes sa z ruského zajatia vracia domov 103 ukrajinských vojakov,“ napísal Zelenskyj. Zároveň pripomenul tých, ktorí zostávajú v zajatí: „Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme priviedli všetkých našich ľudí domov.“
Zatiaľ sú v Bielorusku
Ruské ministerstvo obrany potvrdilo výmenu s tým, že „103 ruských vojakov bolo vrátených“ výmenou za rovnaký počet ukrajinských zajatcov.
Prepustení ruskí vojaci sa nachádzajú v Bielorusku, odkiaľ ich po poskytnutí psychologickej a zdravotnej starostlivosti prepravia do Ruska.
Stály sprostredkovateľ
Výmenu sprostredkovali Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré od začiatku vojny pomohli dohodnúť už desiatky výmen zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom.
Rokovania o ukončení vojny zostávajú naďalej prakticky zmrazené.
Zdroj: SITA.sk - Rusko a Ukrajina si vymenili po 103 zajatých vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.
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