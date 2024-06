Smoliar Lukaku sa už bojí oslavovať góly na ME vo futbale, tvrdí jeho spoluhráč Doku

Neuznané góly

Šance na postup





Súboje Slovensko - Rumunsko a Ukrajina - Belgicko budú mať v stredu úvodný výkop v rovnakom čase o 18.00 h.





25.6.2024 (SITA.sk) - Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku má fóbiu z oslavovania gólov. Povedal to jeho reprezentačný kolega Jérémy Doku a má na to pádny dôvod. Najlepší belgický strelec v národnom tíme sa už trikrát predčasne tešil z gólov na európskom šampionáte v Nemecku a obáva sa, že táto jeho smola by mohla pokračovať.Dva góly mu systém videoasistenta rozhodcu (VAR) neuznal proti Slovákom a jeden aj proti Rumunom. Paradoxne Lukaku strelil viac gólov na ME 2024 ako trio dosiaľ najlepších - dvojgólových strelcov - Ivan Schranz Jamal Musiala a Georges Mikautadze.„Góly mu zatiaľ neuznali, ale musí to zlomiť a streliť ďalšie. Nemal veľa šťastia, ale je šťastný. To preto, že sme vyhrali zatiaľ náš posledný zápas. Samozrejme, ako útočník chce vždy skórovať a myslí aj na svoje individuálne štatistiky. To je normálne. Na druhej strane môže byť spokojný s tým, aký vplyv má na náš tím a aké šance si vytvára. A na konte má aj gólovú prihrávku," povedal Doku o Lukakuovi.Belgičania vstupovali do diania v E-skupine ME ako jasný favorit na postup z prvého miesta, ale prehra 0:1 so Slovákmi ich na chvíľu zastavila v rozlete.Potom síce zdolali Rumunov (2:0), ale rovnako ako môžu vyhrať skupinu, môžu aj skončiť na nepostupovom štvrtom mieste. To ak prehrajú s Ukrajincami a Slováci si s Rumunmi rozdelia po bode.Pred stredajšími záverečnými súbojmi majú všetky štyri tímy E-skupiny na konte po 3 body a živia reálne šance na postup.„Tlak je tu, ale po ničom inom ako víťazstve netúžime. Nemusíme sa pozerať na ostatné tímy. Aj keby sme mali už teraz na konte 6 bodov, chceli by sme vyhrať posledný zápas v skupine. Síce zažívame trochu viac napätia, ale to sa nám páči," uzavrel odhodlane Doku.