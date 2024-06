Peter Sagan už nemá výkonnosť na víťazstvá, preteky Okolo Slovenska budú bodkou za jeho kariérou (video)

Jeho ambície nesiahajú vysoko

25.6.2024 (SITA.sk) - Peter Sagan je najznámejšia tvár a najväčší magnet pre fanúšikov na nadchádzajúcich cyklistických pretekoch Okolo Slovenska . Tie sa už v stredu začnú v Dunajskej Strede tímovou časovkou a trojnásobný majster sveta nastúpi v drese slovenského tímu Pierre Baguette Cycling, ktorému už druhý rok šéfuje jeho starší brat Juraj.Peter Sagan sa pôvodne v tomto čase chcel pripravovať na olympijské hry v súťaži horských bicyklov, ale aj vzhľadom na zdravotné problémy a väčší tréningový výpadok napokon nepocestuje do Paríža.Na pretekoch Okolo Slovenska sa predstaví po troch rokoch, v sezóne 2021 ich celé vyhral. Jeho súčasné ambície však zďaleka nesiahajú až tak vysoko, keďže už má prakticky po kariére."Neviem, či to bude také, ako keď som pred pár rokmi vyhral tieto preteky. Keď však mám možnosť byť jazdcom tímu Pierre Baguette , tak som si povedal, že prečo by moje posledné cestné preteky nemohli byť na Slovensku. Bude to bodka za mojou kariérou," priblížil Peter Sagan na utorkovej tlačovej konferencii v Šamoríne.Ďalej uviedol: "Ambície veľké nemám, skôr ide o to, aby som odovzdal skúsenosti mladým jazdcom a išiel im príkladom. Určite tu nie som na to, aby som vyhral celkové poradie alebo etapu. Nemám takú výkonnosť ako pred pár rokmi, ale snažiť sa budem."Peter Sagan sám priznal, že jeho výkonnosť ani zďaleka nepripomína najlepšie časy kariéry, v ktorej získal tri tituly majstra sveta, sedem zelených dresov za víťazstvo v bodovacej súťaži na Tour de France a celkovo 121 víťazstiev v profipelotóne."Moje dosiaľ posledné preteky v tomto roku boli na Okolo Maďarska a odvtedy už prešiel mesiac a pol. Už nesúťažím pre výsledky, ale aby som sa rozlúčil s fanúšikmi a bol vzorom pre mladých chalanov a odovzdal im skúsenosti. Nechcem sa zapliesť do nejakého pádu, chcem zdravý absolvovať preteky," dodal Sagan.Druhým majstrom sveta v pelotóne na Okolo Slovenska 2024 bude Francúz Julian Alaphilippe . Spolu so Saganom vlastnia päť dúhových dresov pre majstra sveta v pretekoch s hromadným štartom, Sagan má tri a Alaphilippe dva.Pri zmienke o Alaphilippovi Slovák Sagan skonštatoval: "Nemusí sa obávať, že by som bol pre neho konkurencia. On je ešte výkonnostný cyklista a ja už nie. Určite však budem rád, keď sa stretneme."