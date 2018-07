Smolková: Strany musia brať volebnú kampaň do EP tak vážne,ako do NRSR

Monika Smolková, archívna snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava/Štrasburg 30. júla (TASR) – Nestačí, aby si volebnú kampaň do Európskeho parlamentu (EP) robili iba tie politické strany, ktoré tam majú svojich zástupcov, prípadne aby nechávali strany všetko na svojich kandidátov. Mali by im pripísať rovnakú vážnosť, ako voľbám do Národnej rady SR (NR SR). Pre TASR to uviedla europoslankyňa Monika Smolková (Smer-SD) zo strany európskych socialistov počas júlovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.zdôraznila.Ocenila, že v poslednom čase robí Informačná kancelária EP a centrá Europe Direct na Slovensku informačnú kampaň so študentmi.uviedla Smolková. Zároveň dodala, že je potrebné robiť masívnu širokú kampaň pre voľby do EP.Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že záujem Slovákov o voľby do EP, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, označilo za zaujímavé 30 percent opýtaných. Až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Účasť slovenských voličov bola v EÚ najnižšia (13,05 percenta).