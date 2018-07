Izraelská polícia zadržala autorov portrétu Tamímíovej

Na snímke umelec maľuje portrét mladej Palestínčanky Ahid Tamímíovej na bezpečnostný múr v Predjordánsku 25. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 30. júla (TASR) - Izraelská polícia cez víkend zadržala dvoch Talianov a jedného Palestínčana, ktorí na bezpečnostný múr v Predjordánsku namaľovali portrét mladej Palestínčanky Ahid Tamímíovej.Tamímíová sa stala ikonou odboja palestínskych Arabov proti už pol storočia trvajúcej izraelskej vojenskej okupácii. Toto 17-ročné dievča zadržali vlani v decembri. Ahid čelila pred vojenským súdom 12 obvineniam z rôznych trestných činov vrátane napadnutia a poburovania. Tých sa údajne dopustila pri viacerých konfrontáciách s vojakmi.Pri jednej z týchto potýčok, ktorú zachytáva videozáznam zverejnený koncom vlaňajšieho roka na sociálnych sieťach, fackala, udierala a kopala v predjordánskej dedine Nabí Sálih dvoch izraelských vojakov, pričom tí sa väčšinou odvetných úderov zdržali.Tamímíovú prepustili z väzenia predčasne v nedeľu - aj s jej matkou, ktorú izraelské orgány takisto zatkli a umiestnili do väzby.Ako informovala spravodajská televízia BFMTV, jej portrét namaľovaný na bezpečnostnom múre v Predjordánsku má na výšku štyri metre. Autorov maľby, ktorí pracovali zamaskovaní, obvinili z protiprávneho konania a vzali ich do väzby.Talianske ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu informovalo, žeSpresnilo, že zadržaných Talianov vo väzení v Jeruzaleme medzičasom navštívil taliansky konzul. So zadržanými hovoril aj advokát talianskeho konzulátu.Za autora maľby sa vyhlásil Jorit Agoch, ktorý sa venuje street artu. V správe zverejnenej v sobotu na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook Agoch píše, že ho zadržali a žiada o pomoc.Bezpečnostný múr, ktorý Izrael vybudoval na okupovanom západnom brehu Jordánu, má aj pomaľované a posprejované časti. Ich autormi sú aj známi umelci. Medzi nimi je aj britský autor Banksy, ktorý patrí k tým, čo sa takto snažia podporiť požiadavky Palestínčanov.