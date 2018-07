Smolková: V Európskom parlamente nám V4 mnohí aj závidia

Archívna snímka, Monika Smolková Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel 13. júla (TASR) - Krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) majú veľa spoločných problémov, ktoré sa europoslanci z týchto krajín snažia riešiť aj na pôde zákonodarného zboru EÚ. Uviedla to poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Monika Smolková (Smer-SD) počas slávnostného podujatia v Bruseli pri príležitosti prevzatia predsedníctva V4 Slovenskou republikou.Smolková na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, kde sa vo štvrtok večer stretli diplomati, veľvyslanci, ako aj zamestnanci inštitúcií EÚ a europoslanci zo všetkých štyroch krajín Vyšehradu, pre TASR spresnila, že tento formát úspešne funguje aj v europarlamente.opísala situáciu.Upozornila, že to platí najmä pri debatách o spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ, kde V4 odmieta súčasnú podobu agropolitiky. Ak pretrvá súčasný model poľnohospodárstva, podľa Smolkovej to položí na kolená veľké poľnohospodárske podniky, ktoré existujú na Slovensku, ale aj v Českej republike a Maďarsku.uviedla. Dodala, že to platí aj pri politike regionálneho rozvoja, v otázke migrácie a pri ďalších témach, ktoré rezonujú v EÚ. Upozornila, že na júnovom summite EÚ dominovala otázka silnejšej ochrany vonkajších hraníc Únie, čo je agenda, s ktorou krajiny V4 prišli pred dvoma rokmi, počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.skonštatovala.Smolková upozornila, že V4 neraz prichádza s témami, ktoré sa možno hneď neujmú, ale môžu sa dostať na pracovný stôl EÚ o pol roka alebo o rok neskôr. A hoci nik nemusí priznať V4 akési, štvorica stredoeurópskych krajín je spokojná, ak sa jej nápady presadia.Europoslankyňa pripomenula, že ak je V4 občas rozdeľovaná na dva tábory alebo nejednotná, v europarlamente to veľmi neplatí. Podľa spolupráce slovenských a českých poslancov vraj ani nemá pocit, že Česko a Slovensko sú dva rôzne štáty.povedala Smolková.