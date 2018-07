Dôvera amerických spotrebiteľov v júli nečakane klesla

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. júla (TASR) - Americkým spotrebiteľom sa tento mesiac prekvapujúco zhoršila nálada. Ich dôvera v najväčšiu svetovú ekonomiku totiž klesla, kým analytici počítali s tým, že sa nezmení. To odráža obavy domácností v USA z možných dôsledkov zavedenia ciel. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý v piatok zverejnila University of Michigan.Podľa predbežných výsledkov priesku mu sa index spotrebiteľskej dôvery v USA v júli znížil na 97,1 bodu z júnových 98,2 bodu. Ekonómovia pritom odhadovali, že index zostane na júnovej úrovni.Napriek nečakanému poklesu hlavný analytik spotrebiteľských prieskumov Richard Curtin pripomenul, že júlová hodnota indexu je takmer rovnaká ako jeho priemer za 12 mesiacov, čo je 97,7 bodu.Silný trh práce a solídne príjmy domácností pomáhali doteraz eliminovať vplyv vyššej inflácie a úrokových sadzieb na dôveru domácností. Zhoršenie priniesli až clá a obavy z ich dôsledkov pre domácu ekonomiku.Dodal, že čiastkový index, ktorý odráža tieto obavy z negatívneho vplyvu ciel, sa v ostatných mesiacoch vytrvalo zvyšuje z 15 bodov v máji na júnových 21 a júlových 38 bodov.A zároveň čiastkový index súčasných ekonomických podmienok klesol v júli na 113,9 bodu zo 116,5 bodu v júni, zatiaľ čo index spotrebiteľských očakávaní sa mierne zvýšil na 86,4 z 86,3 bodu.