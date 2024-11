Smrť po policajnom zásahu má dohru, Šutaj Eštok chce telové kamery zaviesť najprv na východe Slovenska (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.11.2024 (SITA.sk) - Od decembra začne rezort vnútra implementovať pilotný projekt telových kamier pre policajtov. Pre médiá to v stredu pred zasadnutím vlády povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Ako ďalej zdôraznil, prvá fáza projektu sa bude týkať východného Slovenska. Práve tam sa totiž odohrali medializované incidenty, kde pri jednom zadržaný muž zomrel na následky policajnej bitky a pri druhom policajt zastrelil svoje trojmesačné dieťa a následne aj seba.V spomenutom prípade policajného násilia bude podľa ministra určite vyvodená zodpovednosť.„Prebieha vyšetrovanie úradu inšpekčnej služby,“ pripomenul minister s tým, že vecou sa bude vo štvrtok 14. novembra zaoberať aj parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť.Pokiaľ ide o psychotesty pre policajtov, podľa Šutaja Eštoka sú v súčasnosti na dostatočnej úrovni.„Je to to hlavné sito, cez ktoré tí policajti prepadajú, lebo sú nastavené pomerne prísne,“ skonštatoval minister vnútra. Doplnil, že dôležitá v tomto prípade je aj prevencia. „Išlo pravdepodobne o individuálne zlyhania,“