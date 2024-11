Vôňa jesene s pečenými gaštanmi

Tajuplná história

Budete potrebovať:



400 g hlbokozmrazeného gaštanového pyré Culinea



100 g masla Pilos



50 g kryštálového cukru Belbake



20 g vanilínového cukru Belbake



100 g mletých vlašských orechov Alesto



100 g mletých piškót Tastino



20 ml tuzemáku



300 g horkej čokolády Fin Carré (50 %)



100 g masla



250 ml smotany na šľahanie Pilos (33 %)



350 g mascarpone



50 g práškového cukru Belbake



80 g pečených lúpaných gaštanov



Jazýčky

Poleva

Krém

13.11.2024 (SITA.sk) -Pečené gaštany sa už dlhé roky spájajú s jeseňou a predvianočným obdobím. Ich vôňa sa nesie éterom ulíc a trhovísk. Vedeli ste, že majú rovnaký obsah vitamínu C ako citróny? Prospejú teda nielen telu po fyzickej stránke, ale navodia aj pohodovú atmosféru, vďaka ktorej dostanete do toho správneho rytmu i vaše psychické rozpoloženie.Názory, odkiaľ k nám prišli gaštany sa rôznia, čo vedie k nejasnostiam spätých s ich pôvodom. Podľa niektorých zdrojov sa jedlé gaštany dostali na Slovensko už v 13. storočí a spájajú sa s grófom Forgáčom, ktorý ich sem mal priniesť. Iné historické analýzy naznačujú, že gaštany boli na území Slovenska až po tureckých nájazdoch, a teda v 16. storočí. Tak či onak, ich chuť je úžasná bez ohľadu na to, kto ich na Slovensko priniesol ako prvý.Gaštany majú množstvo zdravotných výhod, ktoré prispievajú k celkovému zdraviu. Sú bohaté na vlákninu, ktorá podporuje trávenie, zlepšuje pohyb čriev a pomáha predchádzať zápche. Okrem toho, obsahujú taníny, ktoré môžu pomôcť pri liečbe hnačky. Tieto látky majú schopnosť spevniť tkanivá v tráviacom trakte, čo zmierňuje zápal v črevách a pomáha regulovať stolice. Gaštany tiež obsahujú vysoké množstvo vitamínu C a antioxidantov, ktoré posilňujú imunitný systém a chránia telo pred infekciami a zápalmi. Minerály ako draslík a horčík zase prispievajú k zdraviu kostí a srdca. Navyše, vďaka svojim 180 kalóriám na 100 gramov, sú nízkokalorickou lahôdkou, ktorú ocení nejeden maškrtník.Popri pečených gaštanoch si môžete dopriať aj nepečené gaštanové jazýčky od cukrárky Kuchyne Lidla. Veroniky Bušovej. Recept je jednoduchý a navyše, zaberie vám približne jednu hodinu.V robote s nadstavcom lopatka rozmixujete gaštanové pyré s maslom. Pridáte oba cukry, orechy, piškóty a tuzemák.: Ak dezert pripravujete pre deti, alkohol môžete úplne vynechať.Z cesta vypracujete jazýčky a necháte stuhnúť v mrazničke aspoň 60 minút, aby sa vám s nimi dalo ľahšie pracovať.Vo vodnom kúpeli roztopíte čokoládu s maslom. Gaštanové jazýčky obalíte v poleve a preložíte ich na plech alebo tanier vystlaný papierom na pečenie a necháte stuhnúť v chladničke.Smotanu, mascarpone a cukor v robote s nadstavcom metlička vyšľaháte dotuha. Krémom naplníte cukrárske vrecko a ozdobne ho nanesiete na jazýčky.Na záver ozdobíte nepečené gaštanové jazýčky pečenými gaštanmi a môžete sa do nich rovno pustiť.