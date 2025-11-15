Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 15.11.2025
15. novembra 2025

Smrteľná nehoda autobusu v Štokholme nebola úmyselná – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Obete Švédska polícia

Švédska polícia v sobotu uviedla, že smrteľná nehoda, pri ktorej autobus narazil do zástupu ľudí na zastávke v Štokholme, bola pravdepodobne neúmyselná. K incidentu došlo v piatok popoludní počas ...



sweden_bus_crash_89161 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Švédska polícia v sobotu uviedla, že smrteľná nehoda, pri ktorej autobus narazil do zástupu ľudí na zastávke v Štokholme, bola pravdepodobne neúmyselná.


K incidentu došlo v piatok popoludní počas dopravnej špičky, keď vozidlo vrazilo do čakajúcich osôb, pričom zahynuli tri osoby a ďalšie tri utrpeli zranenia.

„Z materiálov, ktoré sme doteraz analyzovali - vrátane výpovedí svedkov a fotografií - nevyplýva žiadny dôkaz, že by išlo o úmyselný čin,“ uviedol pre agentúru AFP policajný hovorca Ola Osterling.

Vodič, ktorý bol pôvodne zatknutý pre podozrenie zo zabitia, je v nemocnici, povedal Osterling. Mená vodiča a obetí neboli zverejnené. Polícia naďalej pokračuje vo vyšetrovaní prípadu.


Zdroj: SITA.sk - Smrteľná nehoda autobusu v Štokholme nebola úmyselná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Obete Švédska polícia
