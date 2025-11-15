|
Sobota 15.11.2025
Úvodná strana
|
15. novembra 2025
Smrteľná nehoda autobusu v Štokholme nebola úmyselná – FOTO
Švédska polícia v sobotu uviedla, že smrteľná nehoda, pri ktorej autobus narazil do zástupu ľudí na zastávke v Štokholme, bola pravdepodobne neúmyselná. K incidentu došlo v piatok popoludní počas ...
15.11.2025 (SITA.sk) - Švédska polícia v sobotu uviedla, že smrteľná nehoda, pri ktorej autobus narazil do zástupu ľudí na zastávke v Štokholme, bola pravdepodobne neúmyselná.
K incidentu došlo v piatok popoludní počas dopravnej špičky, keď vozidlo vrazilo do čakajúcich osôb, pričom zahynuli tri osoby a ďalšie tri utrpeli zranenia.
„Z materiálov, ktoré sme doteraz analyzovali - vrátane výpovedí svedkov a fotografií - nevyplýva žiadny dôkaz, že by išlo o úmyselný čin,“ uviedol pre agentúru AFP policajný hovorca Ola Osterling.
Vodič, ktorý bol pôvodne zatknutý pre podozrenie zo zabitia, je v nemocnici, povedal Osterling. Mená vodiča a obetí neboli zverejnené. Polícia naďalej pokračuje vo vyšetrovaní prípadu.
Zdroj: SITA.sk - Smrteľná nehoda autobusu v Štokholme nebola úmyselná – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
