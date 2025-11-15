Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

15. novembra 2025

Matka a dve deti zomreli v Istanbule po konzumácii pouličného jedla


Dve deti vo veku šesť a tri roky a ich matka zomreli po konzumácii pouličného jedla v istanbulskej štvrti Ortaköy, informovali turecké úrady a médiá. Rodina bola tureckého pôvodu, žijúca v Nemecku, pricestovala ...



gettyimages 1139738491 676x461 15.11.2025 (SITA.sk) - Dve deti vo veku šesť a tri roky a ich matka zomreli po konzumácii pouličného jedla v istanbulskej štvrti Ortaköy, informovali turecké úrady a médiá. Rodina bola tureckého pôvodu, žijúca v Nemecku, pricestovala do Istanbulu na dovolenku. Polícia a zdravotnícke orgány pokračujú vo vyšetrovaní prípadu.


Deti i rodičia ochoreli v stredu po tom, ako si dali niekoľko populárnych jedál v reštaurácii pri vode pod mostom cez Bospor.

Istanbulský regionálny šéf zdravotníctva Abdullah Emre Güner na sociálnej sieti X uviedol, že deti zomreli po prevoze do nemocnice, zatiaľ čo matka a otec boli hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti. Neskôr zomrela aj matka, informoval turecký minister spravodlivosti Yilmaz Tunc.

Minister ďalej uviedol, že odobrali vzorky z miest, kde rodina jedla, a v súvislosti s prípadom zadržali štyri osoby.

Podľa niektorých správ rodina konzumovala mušle s ryžou, populárnu pouličnú pochúťku, a plnené zemiaky. Iné zdroje spomenuli tiež grilované jahňacie vnútornosti a turecký med.


Zdroj: SITA.sk - Matka a dve deti zomreli v Istanbule po konzumácii pouličného jedla © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Otrava jedlom
