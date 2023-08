Smrteľná nehoda motorkára na R1 pred Trnavou, krátko pred pádom jazdil len na zadnom kolese (foto)

aktualizované 1. augusta, 12:58



Pri nehode utrpel mladý vodič motorky Kawasaki zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Jazda na zadnom kolese

Dopravnú nehodu vyšetrujú trnavskí diaľniční policajti.

Polícia varuje motorkárov

1.8.2023 (SITA.sk) -Na diaľnici R1 pred Trnavou prišiel v pondelok podvečer o život 32-ročný motocyklista. Približne 1,5 kilometra pred vjazdom do mesta nezvládol riadenie a z doposiaľ nezistených príčin spadol na zem a narazil do pravých zvodidiel."Policajti začali vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné príčiny nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. To, či mohol byť vodič pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať znaleckým skúmaním," informovala trnavská polícia na sociálnej sieti. Podľa kamerových záznamov jazdil krátko pred pádom v rýchlom jazdnom pruhu len na zadnom kolese.Polícia pripomína, že motocyklisti sú jednými z najzraniteľnejších účastníkov premávky. Práve preto ich varuje, aby nepreceňovali svoje schopnosti a pri jazde sa plne venovali šoférovaniu. Bezpečnostné prvky, ako sú prilba či vhodný odev, síce znižujú riziko zranenia pri páde, no v niektorých prípadoch život zachrániť nedokážu.