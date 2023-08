Ruskú blokádu v Čiernom mori ignorovalo šesť civilných lodí, prvá z nich má prísť do prístavu v poobedných hodinách

Satelitné snímky

Ignorovanie ruskej blokády

1.8.2023 (SITA.sk) - Najmenej šesť civilných plavidiel smerujúcich do ukrajinských prístavov vstúpilo 30. júla do Čierneho mora napriek ruskej blokáde.Člen online komunity výskumníkov hľadajúcich spravodajské informácie z otvorených zdrojov Markus Jonsson najprv hlásil, že tri civilné lode, Ams1, Sahin 2 a Yilmaz Kaptan/Kudret Gezer, plávajúce z Izraela, Grécka a zo smeru Turecko/Gruzínsko sú v Čiernom mori a „otvorene hlásia ako destináciu Ukrajinu".Lode Ams1 a Sahin prešli cez prieliv Bospor a Yilmaz Kaptan sa plavil zo severného Turecka.Neskôr Jonsson potvrdil svoju správu satelitnými snímkami. Rovnako 30. júla ďalšie tri lode, Sealock, Bosphorus Queen a Afer, vyplávali cez Čierne more k ukrajinským prístavom.Všetky spomenuté lode údajne manažuje Turecko, ale plavia sa pod rôznymi vlajkami, uviedol Jonsson. Informuje o tom web Kyiv Independent.Podľa údajov zo sledovania pohybu lodí plavidlo Ams1, ktoré je prvou loďou ignorujúcou ruskú Čiernomorskú blokádu, má do dunajského prístavu Izmail prísť prvého augusta o zhruba druhej popoludní miestneho času.Zdá sa, že ostatné lode sú zakotvené neďaleko rumunského prístavného mesta Sulina. Jonsson poznamenal, že tieto lode boli monitorované americkým protilodným lietadlom P8 a prieskumným dronom Forte12 RQ-4.Rusko zaviedlo de facto blokádu Čierneho mora po tom, ako jednostranne odišlo z čiernomorskej obilnej iniciatívy a bráni tak Ukrajine exportovať obilie po mori.Moskva pohrozila, že všetky plavidlá smerujúce k ukrajinským prístavom bude považovať za potenciálnych prepravcov vojenského nákladu a že na všetkých lodiach urobí inšpekciu.