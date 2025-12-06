Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

06. decembra 2025

Smutná noc v Poprade. Autobus zrazil ženu v úseku so zákazom vstupu chodcov, tá po náraze neprežila – FOTO


Tagy: Autobus Tragická dopravná nehoda

K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok večer v blízkosti ulice J. Wolkera v Poprade. Autobusu pri odbočovaní na parkovisko do cesty vstúpila ...



594971932_1169402715324456_6587477560675347762_n 676x403 6.12.2025 (SITA.sk) - K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok večer v blízkosti ulice J. Wolkera v Poprade. Autobusu pri odbočovaní na parkovisko do cesty vstúpila chodkyňa mimo priechodu pre chodcov.


„Úsek bol riadne vyznačený dopravnou značkou "zákaz vstupu chodcov". Žiaľ, v neskorých nočných hodinách svojím ťažkým zraneniam 57-ročná žena podľahla. 71-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ informuje prešovská krajská polícia na Facebooku. Presná príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Smutná noc v Poprade. Autobus zrazil ženu v úseku so zákazom vstupu chodcov, tá po náraze neprežila – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

