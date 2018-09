SMUTNÁ SPOVEĎ: Príbuzní obetí Varholíkovej nehody PRVÝKRÁT prehovorili

Na archívnej snímke Eva Varholiková, dcéra zosnulého košického veľkopodnikateľa Alexandra Rezeša, prichádza na súdne pojednávanie v Budapešti 23. augusta 2012. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Na archívnej snímke prevrátené auto so slovenským evidenčným číslom po kolízii s druhým autom na diaľnici M3 neďaleko maďarskej obce Kerekharaszt 21. augusta 2012. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Pojednávanie v kauze tragickej nehody Slovenky Evy V. z roku 2012 na Odvolacom súde pre okolie Budapešti pokračoval v pondelok 8. septembra 2014 predložením posudku nového súdneho znalca Gergelya Császára. Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Na snímke vrak vozidla, ktoré zhorelo po kolízii s autom so slovenským evidenčným číslom na diaľnici M3 neďaleko maďarskej obce Kerekharaszt 21. augusta 2012. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Budapešť 5. septembra (TASR) - Slovenská občianka Eva Varholíková, ktorú koncom augusta po šiestich rokoch odňatia slobody za tragickú dopravnú nehodu na maďarskej diaľnici podmienečne prepustili z budapeštianskeho väzenia, sa osobne pozostalým po štyroch obetiach neospravedlnila. Vyplýva to z rozhovoru s pozostalými po dvoch manželských pároch, ktorý v stredu zverejnilo internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság.Syn vodiča György Medveczki a potomok druhého manželského páru, ktorý si neželal byť menovaný, poskytli týždenníku písomné odpovede. Obeťami tragickej nehody sa stali dva príbuzné manželské páry.Podľa Medveczkého slov Varholíková, ktorá spôsobila nehodu pod vplyvom alkoholu a koncom súdneho procesu počas odvolacieho pojednávania už istým spôsobom prejavovala ľútosť, sa však pozostalým neospravedlnila.zdôraznil syn jedného zo zosnulých manželských párov.V jeho rodine sa touto nehodou stali tridsiatnici zo dňa na deň najstaršou generáciou. Medveczki dodal, že popri samotnej tragédii mnoho zobral z ich života aj boj o spravodlivosť, ktorý sa dlho zdal byť beznádejným.Druhý pozostalý povedal, že každý deň myslí na svojich rodičov - vo sne vidí ich zúfalé tváre v horiacom aute.konštatoval s poznámkou, že žiadny trest by nenapravil to, čo sa stalo.Pozostalí sa ku kauze vyjadrili v rozsiahlom rozhovore verejne teraz vôbec po prvý raz. Zodpovedali otázky týkajúce sa priebehu súdneho konania, policajného vyšetrovania i súdnoznaleckých posudkov. Domnievajú sa, že Slovenka nepykala za všetko. Spresnili, že tým majú na mysli ohrozovanie iných ľudí.Dcéra zosnulého oceliarskeho magnáta Alexandra Rezeša pred vypršaním dvoch tretín výkonu trestu požiadala budapeštiansky súd o podmienečné prepustenie. Súd 17. júla tejto žiadosti vyhovel na základe toho, že väzenkyňa sa správala vzorne, dodržiavala prísne pravidlá pri výkone trestu a nemala nijaký konflikt so spoluväzenkyňami.Varholíková, jazdiaca pod vplyvom alkoholu, narazila 21. augusta 2012 na maďarskej diaľnici M3 vo vysokej rýchlosti do vozidla značky Fiat Punto. Na mieste v ňom zahynuli traja ľudia. Ďalšia žena v horiacom aute utrpela ťažké poranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla.Odvolací súd pre okolie Budapešti Varholíkovú odsúdil 11. septembra 2014 na deväť rokov väzenia. Trestný senát sprísnil rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého si mala Slovenka odpykať len šesť rokov.Súd uznal Košičanku za vinnú z trestného činu jazdy pod vplyvom alkoholu. Okrem sprísnenia sadzby odňatia slobody jej predĺžil aj zákaz riadenia motorových vozidiel z pôvodných piatich na osem rokov. Uvedený zákaz však platí iba pre územie Maďarska.