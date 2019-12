SMUTNÁ SPRÁVA: Po boji s rakovinou zomrela speváčka skupiny Roxette

Marie Fredrikssonová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 10. decembra (TASR) - Vo veku 61 rokov zomrela speváčka populárneho švédskeho dua Roxette a hudobná skladateľka Marie Fredrikssonová. Informoval o tom v utorok švédsky denník Expressen.Fredrikssonová zomrela v utorok ráno vo svojom byte. Dlhé roky bojovala s rakovinou.Choroba — zhubný mozgový nádor — jej bola diagnostikovaná v roku 2002. Následne podstúpila intenzívnu liečbu sprevádzanú chemoterapiami a ožarovaním. Napriek včasnej liečbe a okamžitému a úspešnému chirurgickému zákroku Marie utrpela trvalé poškodenie mozgu. Výsledkom bolo, že stratila schopnosť čítať, počítať, ochrnula jej aj pravá strana tela a utrpela čiastočnú stratu zraku v pravom oku.V roku 2004 sa do hudobného sveta vrátila s novým albumom The Change, pričom vyhlásila, že už je úplne zdravá.Pred niekoľkými rokmi sa však zdravotné problémy vrátili. Lekári jej vtedy odporučili odpočinok i zrušenie plánovaného turné, ktorým chcelo duo v roku 2016 osláviť 30 rokov svojej existencie a spropagovať album Good karma.Roxette vznikli v roku 1986, keď tiež vydali aj prvý album Pearls of Passion. Nasledovali nahrávky Look Sharp! (1988), Joyride (1991), Tourism (1992), Crash! Boom! Bang! (1994), Have a Nice Day (1999), Room Service (2001), Charm School (2011) a Travelling (2012).Medzi najväčšie hity Roxette patria skladby ako The Look, Listen to Your Heart, Dangerous, It Must Have Been Love, How Do You Do!, Sleeping in My Car alebo Joyride.Fredrikssonová bola vydatá za rockového hudobníka Mikaela Bolyosa, s ktorým mala dve deti.