SMUTNÁ SPRÁVA pre hudobný svet: Zomrel uznávaný skladateľ

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica Ilustračná snímka. Foto: TASR - Andrej Galica

Belehrad 13. novembra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel srbský hudobný skladateľ Zoran Hristič. V utorok to oznámila štátna srbská televízia RTS.Hristič skladal diela pre komorný orchester, sólových inštrumentalistov a spevákov, ako aj hudbu pre film, rozhlas, balet a divadlo. Hudbu skomponoval aj pre otvorenie XIV. zimných olympijských hier v Sarajeve v roku 1984.Hristič sa narodil v Belehrade a študoval na Konzervatóriu Giuseppeho Verdiho v talianskom Miláne a na Hudobnej akadémii v Belehrade, kde promoval v roku 1963.Bol umeleckým riaditeľom Belehradského hudobného festivalu (BEMUS) a pričinil sa o rozvoj festivalu dychovej hudby Sabor trubača, ktorý sa koná v meste Guča.V rokoch 1982-89 pôsobil ako hlavný hudobný redaktor Rádia Belehrad, neskôr sa presunul do verejnoprávnej televízie RTS, kde bol do roku 1995 šéfredaktorom redakcie hudobných programov.V roku 1997, na vrchole protestov proti vtedajšiemu srbskému autokratovi Slobodanovi Miloševičovi, vytvoril "Slávnostnú kantátu pre tisíce hrncov, píšťaliek, trúbok a bubnov", ktorú spievali účastníci protestných zhromaždení.Hristič bol laureátom viacerých domácich aj zahraničných ocenení.