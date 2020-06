Snapchat prestane propagovať Trumpove nenávistné príspevky, spoločnosť sa odmieta podieľať na podnecovaní násilia v USA

Snap nebude propagovať Trumpove príspevky

Twitter začal skrývať prezidentove príspevky

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Komunikačná aplikácia Snapchat prestane propagovať amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho príspevky sa už nebudú zobrazovať v sekcii Discover, kde sa objavujú správy a príspevky od celebrít či verejných činiteľov. Trumpov účet však bude naďalej aktívny a viditeľný pre každého, kto si ho vyhľadá.Spoločnosť Snap, ktorá Snapchat vlastní, svoje rozhodnutie oznámila v stredu s tým, že k nemu dospeli už cez víkend."Nebudeme umocňovať hlasy, ktoré podnecujú rasové násilie a nespravodlivosť tým, že im poskytneme bezplatnú propagáciu na Discover. Rasové násilie a nespravodlivosť nemajú v našej spoločnosti miesto a stojíme pri všetkých, čo chcú mier, lásku, rovnoprávnosť a spravodlivosť v Amerike,"Krok Snapchatu je ďalším príkladom toho, ako sociálne médiá upravujú svoj prístup k Trumpovi.Minulý týždeň sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter označila dvojicu jeho tweetov o korešpondenčnom hlasovaní značkou s varovaním o ich pravdivosti.Neskôr skryla ďalší jeho príspevok za porušenie pravidiel týkajúcich sa vychvaľovania násilia, keď v súvislosti s protestmi v Minneapolise napísal "keď začne rabovanie, začne streľba" (when the looting starts, the shooting starts, pozn. red), čo má negatívny historický kontext.Manažér Trumpovej kampane Brad Parscale nešetril kritikou na krok Snapchatu. Na Twitteri reagoval vyhlásením, že šéf Snapu Evan Spiegel "by radšej propagoval videá s nepokojmi extrémnej ľavice a povzbudil používateľov, aby zničili Ameriku, ako zdieľal pozitívne slová jednoty, spravodlivosti a zákona a poriadku od nášho prezidenta".