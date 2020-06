Z elektrárne unikli do rieky tisíce ton motorovej nafty, Putin vyhlásil na Sibíri výnimočný stav

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil v časti Sibíri výnimočný stav po tom, čo z elektrárne v meste Noriľsk uniklo do rieky zhruba 20-tisíc ton motorovej nafty. Palivo uniklo zo skladiska elektrárne, ktorá sa nachádza na okraji mesta vzdialeného 2 900 kilometrov severovýchodne od Moskvy, ešte v piatok. Do rieky Ambarnaja už nasadili zábrany, aby zablokovali šírenie paliva.Putin nariadil úradom, aby minimalizovali následky úniku. Podľa Alexeja Knižnikova z ruskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody môžu škody na rybách a ďalších zdrojoch v dôsledku paliva presiahnuť miliardu rubľov (v prepočte takmer 13 miliónov eur).Elektráreň prevádzkuje divízia spoločnosti Nornickel, pre ktorej továrne sa z Noriľska stalo jedno z najviac znečistených miest na Zemi. Príčinu úniku zatiaľ neurčili, no ale podľa vyhlásenia spoločnosti sa to týka zariadení postavených na klesajúcej pôde nad permafrostom.