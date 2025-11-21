|
21. novembra 2025
SND chystá premiéru inscenácie Prokofievovho baletu Romeo a Júlia
Romeo a Júlia je najslávnejší príbeh lásky všetkých čias, ktorému autor prisúdil nešťastný koniec.
Balet Slovenského národného divadla (SND) pripravuje premiéru baletného eposu Romeo a Júlia s hudbou Sergeja Prokofieva a v choreografii Niny Polákovej a Jakoba Feyferlika. Scénu romanticko-tragickej baletnej inscenácie so Shakespearovým príbehom milencov z Verony a honosné dobové kostýmy navrhol Jordi Roig. O hudobné naštudovanie diela, ktoré divákom ponúka „krásu hudby, pohybu a dramatického umenia“, sa postaral dirigent Kevin Rhodes. Novú inscenáciu Romea a Júlie, ktorá je v histórii našej prvej scény ôsmou, predstavili tvorcovia na štvrtkovej tlačovej konferencii. Premiéra sa uskutoční 22. novembra.
Romeo a Júlia je najslávnejší príbeh lásky všetkých čias, ktorému autor prisúdil nešťastný koniec. Tentoraz ho SND prináša v podobe klasického baletného eposu, bez experimentov. „Je tak krásny, že má miesto byť v repertoári každého kamenného divadla. Máme tu neuveriteľný milenecký príbeh, prenádhernú hudobnú partitúru Sergeja Prokofieva, tie komponenty - renesančná doba s krásnou hudbou plnou emócií, sú ideálnym základom pre to, aby každé dobré inscenovanie tohto baletu bolo veľmi úspešné a divácky príťažlivé,“ komentoval šéfdramaturg SND Kristián Kohút zaradenie titulu do repertoáru.
Podčiarkol, že pre tvorcov bolo veľmi dôležité priniesť inscenáciu, ktorá nebude experimentovať s hudbou, réžiou ani s choreografiou. „Chceli sme to vytvoriť veľmi tradične, tak, aby inscenácia bola zrozumiteľná pre ľudí a veľmi ľúbivá. Dúfam, že bude aj divácky úspešná,“ dodal Kohút.
Choreografie celovečerného trojdejstvového predstavenia sa chopila riaditeľka Baletu SND Nina Poláková spolu s Jakobom Feyferlikom, skúseným tanečníkom, viedenským rodákom. „Poznáme sa už z našich viedenských čias, kde sme mali spolu príležitosť tancovať mnohé krásne veľké role. Keďže vnímam jeho podobný vkus, bolo mi cťou, že prijal pozvanie spoluchoreografovať toto veľké dielo,“ komentovala Poláková spoluprácu s prvým sólistom Bavorského štátneho baletu.
„Je to úžasná hudba, každá nota tejto partitúry vypovedá príbeh, od začiatku počujete tému lásky sprevádzanú hudbou,“ podčiarkol dirigent Kevin Rhodes, ktorý sa po čase vrátil pred bratislavské publikum. „Je fantastické byť späť v tomto divadle, vo vašej krásnej krajine, krásnom meste, s mojimi drahými kolegami,“ povedal americký dirigent a pochválil aj podľa jeho slov vynikajúcich členov Orchestra SND. Romantické precízne zdobené kostýmy a pôsobivú scénu navrhol Jordi Roig. Júliu tancuje v ľúbostnom príbehu prvá sólistka Tatum Shoptaugh, v postave Romea sa predstaví Andrea Shifano.
