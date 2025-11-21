Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Gala    Hudba

21. novembra 2025

Team v Prešove unplugged koncertom nadchol publikum



Habera a Team sa po minuloročnom veľmi úspešnom českom a slovenskom turné rozhodli predstaviť svoje slávne hity na unplugged turné v 14 slovenských mestách.



Team v Prešove unplugged koncertom nadchol publikum

Skupina Team je znova na cestách, Habera & Team Unplugged Tour 2025 začali 12. novembra v Trnave. Vo štvrtok 20. 11. bolo ich zastávkou kino Scala v Prešove, kde im fanúšikovia a hlavne fanúšičky pripravili mimoriadnu atmosféru.

Habera a Team sa po minuloročnom veľmi úspešnom českom a slovenskom turné rozhodli predstaviť svoje slávne hity na unplugged turné v 14 slovenských mestách. V úvode koncertu Pavol Habera objasnil, že toto je ich prvé unplugged turné v celej histórii kapely.

Začali hitom Mám na teba chuť z rovnomenného ôsmeho albumu, vydaného v roku 2002, pokračovali hitom Nemám čo stratiť z albumu Team X, tretím bol song Čo s tým z roku 1991. Ďalšími v playliste boli Slovník cudzích snov, Severanka, Som v tom, Starý zákon, Showbiznis je drina, Krátke lásky, Pieseň pre nesmelých, Prievan v peňaženke, Za to všetko láska môžeš ty, Malá nočná búrka, Láska, necestuj tým vlakom, Nároční, Boli sme raz milovaní, Je to vo hviezdach a Držím ti miesto. Diváci si vyslúžili aj dva prídavky Reklama na ticho a Jeden kabát, jedna koža, jedna tvár.

Kapela si dala veľmi záležať na prearanžovaní piesní z rockovej do akustickej podoby. Špičkový zvuk a špičkové výkony muzikantov, líder Habera zabával divákov, komunikoval s nimi počas celého koncertu. Čo je hlavné, zmazal symbolickú čiaru medzi pódiom a hľadiskom. Chváliť kapelu za koncertný výkon je zbytočné, pochvalu si zaslúži hľadisko, najmä jeho dámska časť, ktorá si s Haberom spievala všetky pesničky a nemalou mierou prispela k úspechu večera.

Šestica sa predstavila v zložení Pavol Habera (gitara, spev), Dušan Antalík (gitara), Ivan Válek (basgitara), Juraj Tatár (klávesy), Matej Morávek (gitara) a Teo Skovay (bicie). Turné sa blíži k polovici, 26. novembra ich privíta Spoločenský pavilón v Košiciach a zakončia ho 11. decembra v Liptovskom Mikuláši.

 


