SND odohrá prvé predstavenie v projekte Divadlo pre všetky deti

Slovenské národné divadlo (SND) po prvý raz v rámci projektu Divadlo pre všetky deti privíta v hľadisku činohry deti z detských domovov, náhradných rodín a deti s poruchou autistického spektra. V nedeľu 3. apríla pre ne herci odohrajú predstavenie Ako sa Lomidrevo stal kráľom. TASR o tom informovala PR manažérka Jana Alexová.





Charitatívny projekt spustilo národné divadlo v spolupráci s OZ Úsmev ako dar pred Vianocami. "Jeho cieľom je dlhodobá podpora detí z centier pre deti a rodiny, náhradných rodín a sociálne slabších rodín, aby mohli spoločne zakúsiť výnimočné chvíle, ktoré prináša divadlo," približuje Alexová.Prvá divadelná scéna na Slovensku ďalej informuje, že na vstupenky do divadla pre deti zo znevýhodnených skupín darcovia prispeli už viac ako 2300 eurami. Vstupenky v rovnakej sume pridáva SND.Pozvanie na nedeľné predstavenie prijali aj rodičia s deťmi, ktorých združuje Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. "Druhého apríla si totiž pripomenieme Svetový deň povedomia o autizme a SND pri tejto príležitosti myslelo aj na rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra, ktoré sa do divadla často nedostanú aj pre obavy z predsudkov," vysvetľuje Alexová.Zbierku Divadlo pre všetky deti zastrešuje Úsmev ako dar, prispieť do nej môžu darcovia na snd.sk/darujeme alebo do označených pokladničiek v pokladnici divadla či v divadelnom bare. Ďalšie predstavenia pre deti z detských domovov a náhradných rodín plánuje SND v máji aj v júni."Veríme, že umenie a kultúra, a zvlášť divadlo, dokážu prispieť k inkluzívnejšej spoločnosti. Ako národné divadlo sme presvedčení, že patríme všetkým divákom bez rozdielu, preto by sme chceli vyzvať k vnímavosti aj tolerancii," uviedol generálny riaditeľ SND Matej Drlička.