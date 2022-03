Najlepší počítač na prácu

Ukladanie dokumentov a práca trvá hodnú chvíľu pri zasekanom zariadení. Hlavne vás to oberá o cennú energiu a nervy. Preto je najvyšší čas zainvestovať do kvalitného počítača, ktorého výkonnosť denne využíva desiatky tisíc ľudí. Stanete sa jedným z nich?

Stolový počítač s nakusnutým jabĺčkom

Najnovší model stolového počítač iMac od spoločnosti Apple využíva množstvo ľudí na prácu alebo relax. Je zaujímavé sledovať, na aké povolanie je iMac využívaný. Či už sú to práce zahrňujúce tvorbu textov ako sú redaktori, copywriteri, prekladatelia a podobne. Alebo vyzuálny kreativci ako sú grafici a maliari. Dokonca nejedna hudba v rádiu znie tak ako znie vďaka využitia iMac. V čom spočíva jeho sila?

Najnovší iMac, ktorý bol na trh uvedený v marci 2021 obsahuje doposiaľ najsilnejší procesor, aký Apple kedy vytvoril. Reč je o čipe M1, vďaka ktorému sú aj náročnejšie úlohy jednoduché. Okrem toho iMac prichádza v 7 farbách a 24-palcovej uhlopriečke. K tomu sa pripája až 512GB voľného miesta a 8GB pamäte. Ide o 2 v 1 počítač, takže má všetko zabudované v monitore.

Na prácu ale aj hry

Dell inspiron 16 Plus má okrem poriadných komponentov aj výkonnú grafickú kartu. Vďaka nej si po práci zahrajete aj tie najnáročnejšie hry. Závisí od toho, ako si notebook nakonfigurujete. Na výber máte z klasickej Intel UHD grafiky či Nvidia GeForce RTX 3050 so 4GB priestoru a GDDR6. Tretiou možnosťou je grafika Nvidia GeForce RTX 3060 so 6GB priestoru a GDDR6.

Dokonca si môžete vytuniť laptop na 16GB pamäte a 1 terabajt úložiska. Netreba zabúdať ani na možnosť zvolenia správneho procesoru. Dell inspiron 16 Plus ponúka dve varianty. Intel Core i5-11400H 11. generácie a Intel Core i7-11800H 11. generácie. Prispôsobte si ho pre svoju robotu tak, aby vám vyhovoval.

Pre nenáročných

Vaša práca nevyžaduje žiadne náročené úkony? Nepotrebujete strihať videa alebo programovať novú sociálnu sieť? Potom vám postačí aj počítač ako je Microsoft Surface Pro 8. Jeho malá veľkosť a ešte menšia hmotnosť je perfektná na cesty a prácu z každého kútika zeme.

Jeho vnútornosti sú poriadne silné aj napriek tomu, že je to tablet. Disponuje procesorom Intel i7-1185G7 32GB pamäťou a voľným miestom vo veľkosti až 1 terabajt. K tabletu je možné dokúpiť okrem klávesnice aj pero. Študenti si tak vychutnajú písanie poznámok na moderný spôsob.