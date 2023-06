SND premiéruje Malé ženy, chce ponúknuť veľký zážitok pre celú rodinu

Činohra Slovenského národného divadla (SND) premiéruje 10. júna inscenáciu Malé ženy, ktorou na javisko prináša román Louisy May Alcottovej. Réžie aj dramatizácie sa ujal Marián Amsler. Realizačný tím, ktorý ďalej tvorí scénograf Juraj Kuchárek, kostýmová návrhárka Marija Havran a hudobný skladateľ Ivan Acher, verí, že na inscenáciu budú zvedavé celé rodiny. Ukáže im aj to, aké dôležité sú ľudskosť, harmónia a porozumenie.





"Hodnotové ukotvenie a smerovanie románu bolo pre nás hlavným cieľom, prečo sme si povedali, že toto chceme dať v tejto chvíli našim divákom," vysvetľuje dramaturgička Darina Abrahámová k titulu, ktorý "nie je len o zábave, pohladení, ale aj o poznaní a spolupatričnosti". Amslera označila za skvelého režiséra i adaptátora. "Verne stopuje celý román, niektoré príliš lyrické veci, pre divadlo nevhodné, potlačil a dramatické, vzťahové, psychologické zvýraznil," poznamenala k adaptácii, ktorá vychádza aj z pokračovania románu Dobré manželky. "Veľmi jemným pradivom tam presvitajú moderné prvky, je to vo veľkej miere inšpirované dobou, náladou, je to štylizované, ale sú tam prvky, ktoré sú veľmi moderné," podčiarkla Abrahámová."Chceme ponúknuť veľký zážitok, máme úžasnú scénografiu a kostýmovú výpravu s krásnou hudbou," uviedol k príbehu sestier Marchových Amsler s tým, že Malé ženy sú pre neho návrat veľkým oblúkom k inscenácii Jana Eyerová, jeho prvej adaptácii na veľkej scéne SND. "Vrátili sme sa k podobnej téme a obdobiu, nachádzame sa v Massachusetts, na severe Ameriky, pre mňa je to fascinujúce obdobie, keď ženy mali odlišné podmienky," hovorí režisér.V inscenácii skúma, čo všetko sa zmenilo po 200 rokov vo vnímaní vzťahoch mužov k ženám, alebo ženám ako takým k ich existencii, práci, ich poslaniu, ambíciám, realizácii ich talentov a snov. "Tieto otázky, ktoré sa objavujú už v románe, pokladáme ich znovu a konfrontujeme ich s dnešnou skúsenosťou. Nesnažíme sa o historicky vernú inscenáciu, nájdete v nej veľa zosúčasňujúcich momentov. Išlo nám o dialóg nás súčasných tvorcov s autorkou," poznamenal Amsler. "Zistili sme, že doba je pre nás tak šialene expresívna a silná, že veľmi potrebujeme výdych a uvoľnenie," dodáva Amsler k javiskovej podobe románu, ktorý "dokáže vyvolať silné emócie, obrodzuje a hovorí o pozitívnych hodnotách".Účinkujú Barbora Andrešičová, Petra Vajdová, Jana Kovalčíková, Annamária Janeková (poslucháčka VŠMU), Richard Autner, Jakub Rybárik, David Uzsák (ako hosť), Jana Oľhová, Ján Gallovič, Martin Huba, Božidara Turzonovová, Zuzana Kocúriková a ďalší.