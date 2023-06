Divadlo Andreja Bagara uvádza premiéru inscenácie Domov

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uvedie premiéru inscenácie Domov. Hra je adaptáciou románu Máriusa Kopcsaya. S jemne absurdným humorom rozpráva príbeh o osude nenápadného človeka, ktorý sa neúspešne snaží adaptovať na meniaci sa svet deväťdesiatych rokov.





Hlavnou postavou je novinár Mucha, ktorému sa jeho život obráti naruby, keď ho manželka donúti presťahovať sa z periférie do bytu v centre mesta a je to úplne iný život, než aký by si predstavoval. "Táto jeho životná situácia svojsky zrkadlí éru bláznivých 90. rokov. Hlavný hrdina nerozumie podnikaniu, nedokáže splácať hypotéku a bojí sa civilizačných chorôb. Okolo neho sa pohybujú figúrky, ktoré mu veľmi nepomáhajú. Či už je to frustrovaná manželka, kamarát-kšeftár, kamarát-filozof, hysterická matka, čudná realitná agentka alebo bezdomovec-biznismen. Je to trochu tragikomédia a v tom odľahčení a cez smiech možno tlmočiť aj vážnejšie témy. Je to však taký cynický sarkastický humor, ktorý nie je vždy príjemný," povedala o inscenácii Domov dramaturgička Martina Mašlárová.Podľa herca Otta Culku, ktorý stvárňuje novinára Muchu, je inscenácia i jej zápletky vernou podobou bežného života, a to nie len v 90. rokoch. "Aj preto sa mi táto hra skúšala veľmi príjemne. Myslím, že divák na javisku neuvidí nejaké vymyslené dramatické postavy, ale ľudí z reálneho života, ktorí nás bežne obklopujú a každý si tam nájde niečo svoje," skonštatoval Culka. "Ja hrám postavu matky, akých je asi veľmi veľa. Matky, ktoré sa neustále snažia zasahovať do života svojim deťom, pretože majú pocit, že ich dieťaťu niekto ubližuje a musia ho zachraňovať. Je to skrátka príbeh zo života a my sami sme sa už na prvej čítacej skúške veľa nasmiali," doplnila svojho kolegu herečka Eva Pavlíková.Inscenácia Domov je súčasťou aktuálnej sezóny v DAB, ktorá dostala názov Krehká identita. Jej tvorcovia sa pri nej zamerali na viaceré obdobia z histórie Slovenska. "Je to piata a záverečná inscenácia tejto sezóny a zavŕšenie tých historických medzníkov, ktorým sme sa venovali, od najstarších dejín Slovenska až po hru Domov, ktorý rieši tie 90. roky a nás Slovákov, ktorí sme sa zrazu ocitli v slobodnom svete," dodal režisér inscenácie Matúš Bachynec.