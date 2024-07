SND reaguje na situáciu s nevyhovujúci priestormi. Zmluva zaväzuje prenajímateľa, aby ich odovzdal vo vyhovujúcom stave

Prenajímateľ má zaistiť odovzdanie priestoru

17.7.2024 (SITA.sk) - Zmluva s prenajímateľom priestorov pre Umelecko-dekoračné dielne (UDD) Slovenského národného divadla (SND) ho zaväzuje, aby priestory odovzdal v stave vyhovujúcom bezpečnostným aj hygienickým normám. Informuje o tom tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková v súvislosti so sťahovaním UDD.Uviedla tiež, že po 104. divadelnej sezóne boli priestory dielní uvoľnené na rekonštrukciu a pracovné potreby presunuté do náhradných priestorov. Zamestnanectvo UDD v súčasnosti čerpá dovolenky, zároveň sú upravované náhradné priestory, kde by mali pracovať od augusta.„Prenajímateľ pre SND potvrdil, že k dnešnému dňu (17. 7. 2024) sa žiadne plesne, ani iné zdravotne závadné časti priestorov v objekte nenachádzajú. Všetky hygienické závady boli prenajímateľom profesionálne odstránené. Aktuálne prechádzajú obnovou aj vzduchotechnika, vodovodné prípojky a elektroinštalácie. Zo strechy boli odstránené priesaky. Sociálne zariadenia sú dimenzované na počet zamestnancov, ktorí budú v dielňach pracovať," uviedla Pažítková.Citovala i zmluvu, podľa ktorej má prenajímateľ zaistiť odovzdanie priestoru v stave spôsobilom na užívanie, rovnako aj zdravotnú nezávadnosť, a tiež sa zaväzuje zabezpečiť pravidelné kontroly vyhradených technických zariadení, zariadení požiarnej ochrany a civilnej ochrany.Pažítková ale zdôraznila, že divadlo bude posudzovať najmä stav priestoru pri odovzdávaní do užívania prenajímateľom. Ten si preverí a prevezme ho iba v prípade nezávadnosti. Bezpečnostní technici SND majú naplánované priebežné prehliadky daných priestorov, aby na prípadné problémy vedeli upozorniť prenajímateľa skôr.SND taktiež komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) o plnení zákonných noriem, aby boli náhradné priestory plne vyhovujúce z hľadiska hygieny a bezpečnosti zdravia pri práci. Pažítková dodala, že keď prenajímateľ priestory upraví, vyžiadajú si i posúdenie pracovného prostredia z externého prostredia.Manažment divadla sa podľa Pažítkovej usiloval o nájdenie takých priestorov, kde by kostýmová i scénická výroba mohla pracovať v jednej budove, keďže to má z hľadiska prevádzky viacero benefitov. Pažítková uviedla, že zámer sťahovania a rekonštrukcie bol zamestnancom dielní predostretý bezprostredne po podpise zmlúv s prenajímateľom aj Ministerstvom dopravy SR , ktoré je garantom prostriedkov z plánu obnovy.„Vedenie SND vníma, že rekonštrukcia Umelecko-dekoračných dielní SND na Mliekarenskej ulici so sebou, žiaľ, prináša aj chvíle diskomfortu spojené so sťahovaním a adaptáciou na nový pracovný priestor. Výsledkom celého procesu však bude zdravé, bezpečné, moderné a energeticky efektívne pracovisko, ktoré SND zamestnancom Umelecko-dekoračných dielní SND dlhé roky nevedelo zabezpečiť," zdôraznila Pažítková. UDD existujú 65 rokov, sídlia v komplexe budov na Mliekarenskej ulici v Ružinove.„Funkčný pôdorys umelecko-dekoračných dielní v tejto je dielom Ladislava Vychodila a architekta Jozefa Lacka. Zoznam osobností, ktoré ich tvorili, chránili a formovali, je však oveľa dlhší," priblížila Pažítková. Budova ale po viac ako šiestich desaťročiach prevádzky nespĺňa hygienické, bezpečnostné, prevádzkové ani energetické štandardy.„V náväznosti na tento stav bolo jednou z prvých neumeleckých priorít manažmentu Mateja Drličku nájsť zdroje na rekonštrukciu UDD SND. Po takmer dvoch rokoch intenzívnej práce sa podarilo na tento účel získať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako sedem miliónov eur a túto významnú investíciu tak zafinancovať bez záťaže štátneho rozpočtu SR," vysvetľuje Pažítková. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v decembri budúceho roka. Ministerstvo kultúry (MK) SR vyjadrilo znepokojenie nad stavom priestorov, do ktorých by sa mali presunúť UDD SND počas rekonštrukcie. Ako uviedla riaditeľka odboru komunikácie MK SR Petra Bačinská, rezort kultúry disponuje informáciami o tom, že tieto priestory nespĺňajú hygienické kritériá, a tiež neumožnia zamestnancom vykonávať prácu v dostatočnej kvalite.„Generálny riaditeľ spolu s riaditeľom UDD Samuelom Rihákom sa po návšteve týchto priestorov vyjadrili, že po čiastočnej rekonštrukcii budú pre vykonávanie danej práce dostačujúce. Ministerstvo kultúry v budove vykonalo audit a kontrolu priestorov, na základe ktorých konštatuje, že priestory nie sú vhodné na vykonávanie práce umeleckých krajčírov, obuvníkov, čalúnnikov, zámočníkov, stolárov a strojových technikov," uviedla Bačinská.Podľa MK SR dané priestory nie sú vhodné ani na skladovanie kostýmov a kulís. Predmetná budova je v súčasnosti používaná ako sklad, rezort kultúry tvrdí, že sú v nej plesne, vysoká vlhkosť a zateká tam voda. Rovnako v týchto priestoroch nie je podľa MK SR ani dostatok svetla potrebného pre tento typ práce, a upozornilo i na to, že priestory nie sú dostatočne temperované.MK SR tiež tvrdí, že Drlička mal na výber z viacerých priestorov a samotní zamestnanci identifikovali vhodnejšie, avšak podľa ministerstva to riaditeľ SND nevzdal do úvahy. Od Drličku ministerstvo požadovať nápravu situácie.