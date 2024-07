Koncert pre Pohodu vyzbieral viac ako 8-tisíc eur. Na akých podujatiach môžete ešte festival podporiť?

Najbližšie podujatie je už za rohom

Priestor na slobodné umenie

17.7.2024 (SITA.sk) - Koncert zameraný na podporu festivalu Pohoda, ktorý sa uskutočnil v sobotu 13. júla na bratislavskej lodi Pink Whale pomohol pre organizátorov trenčianskeho festivalu vyzbierať sumu 8300 eur.Ako ďalej informoval Tím iniciatívy Koncerty pre Pohodu, na sobotnom koncerte vystúpili interpreti ako B-Complex, Post-hudba, Berlin Manson, Maz Univerze, Aquaserge, Bulp, Vesnu, XCES či Zak Meow.Festival na trenčianskom letisku musel byť predčasne ukončený v piatok 12. júla pre následky silnej búrky. Iniciatíva Koncerty pre Pohodu zároveň naplánoval aj ďalšie podujatia.Najbližšie sa uskutoční už v stredu o 17:30 v bratislavskej Novej Cvernovke. Vystúpia na ňom napríklad Edúv Syn, 52 Hertz Whale, Drť, Meowlau x Val alebo Space Cats.„Je extrémne potrebné mať priestor na slobodné umenie a slobodné vyjadrovanie názorov, tak ako to festival Pohoda na tri dni počas leta umožňuje. Pre mňa je Pohoda stelesnenie ideálneho sveta, v ktorom by som najradšej žil každý deň. Aj preto cítim veľkú potrebu podpory Miša Kaščáka a celého tímu festivalu aspoň takto a verím že im to dodá finančnú aj mentálnu silu pokračovať do budúcna," povedal riaditeľ Novej Cvernovky Michal Berezňák . Ďalší koncert na lodi Pink Whale je naplánovaný na sobotu 20. júla a v pondelok 22. júla organizuje koncert aj kultúrne centrum Kácečko.„Na Pohodu sme chodili ako návštevníci aj ako partneri a chceme na ňu chodiť aj naďalej. Navyše Pohoda nie je iba trojdňový festival, ale svojimi celoročnými aktivitami podporuje množstvo spoločensky dôležitých tém, ktoré sú nám rovnako blízke a za ktoré sa neváhame postaviť aj my. Pohoda doteraz pomáhala celému Slovensku a teraz je rad na nás, aby sme pomohli my jej," zdôraznil majiteľ Kácečka Ivan Pätoprstý.