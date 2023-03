SND sa v novej inscenácii vracia k pogromu v Pobedime

Činohra Slovenského národného divadla (SND) uvedie 1. apríla v Modrom salóne premiéru inscenácie Budete mať luft! Ide o umeleckú reflexiu tragédie v obci Pobedim, o ktorej sa aj po rokoch mlčí. Prvá divadelná scéna v nej opäť odkrýva "biele miesta histórie" a pracuje s témou nenávisti a nevraživosti.



Tvorcovia sa vrátili k udalosti, ktorá sa odohrala v noci z 1. na 2. októbra v roku 1928, keď sa skupina občanov obce Pobedim počas hodovej zábavy rozhodla zaútočiť na neďalekú rómsku osadu. Výsledkom razie boli zničené domácnosti, viacero zranených a šesť obetí, medzi nimi bolo aj šesťročné dieťa. Autorská inscenácia sa snaží zachytiť príčiny tohto útoku – osobné, ale najmä spoločenské faktory, ktoré k udalosti viedli.

Scenár vznikal na základe autentických dobových materiálov - reálnych súdnych zápisníc, prepisov vypočúvaní, policajných protokolov viažucich sa k incidentu, ktoré autori študovali v štátnom archíve. "Vycestovali sme do krajského archívu, ktorý sídli v Bytči, tam sme pracovali s fasciklami materiálov, bola to nesmierne náročná, zdĺhavá, emotívne silná práca," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii režisér Pavol Viecha, ktorý sa podpísal aj pod koncept a scenár spolu s dramaturgom Martinom Krčom.

Okrem historického a dokumentárneho pohľadu sa autori zameriavajú na hľadanie paralel so súčasnosťou. Pobedimský pogrom vnímajú ako symbol postoja majoritnej spoločnosti voči rómskej menšine. "Niektoré výroky, ktoré zaznievajú aj v inscenácii, sú nám veľmi povedomé. Niečo podobné počúvame v súčasnosti. Sú to postoje, názory a emócie, ktoré ľudia prechovávajú voči časti Slovákov len na základe vonkajšej inakosti, a aj tá tolerancia voči týmto postojom a názorom je príliš vysoká," zdôvodnil výber témy Krč.

Scénu a kostýmy navrhla výtvarníčka a performerka Emília Rigová. "Dúfam, že to prinesie kritický dialóg na veci, o ktorých sme nevedeli. Pre mňa najväčšia výzva bola ako spracovať to, že na javisku nehrajú samotní Rómovia, čo je proti súčasnému emancipačnému snaženiu kultúry Rómov, ale práve v tomto spracovaní to má význam, že tam toho Róma nepočujeme alebo nevidíme," povedala Rigová. Autorom hudby je Andrej Majerčík, ktorý spojil klasickú scénickú hudbu s ľudovými piesňami "s názorovými a postojovými informáciami" z územia celého Slovenska.



V inscenácii, ktorá neponúka klasický príbeh, mozaiku postáv vytvorili repliky zo súdnych procesov, účinkujú Barbora Andrešičová, Monika Hilmerová, Richard Stanke a Peter Ondrejička (ako hosť).