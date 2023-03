Zomrel člen činohry Vladimír Obšil, jeho prvá úloha v SND bola už počas vysokej školy

Prvá úloha v SND

Účinkoval v desiatkach inscenácií

31.3.2023 (SITA.sk) - Vo štvrtok večer 30. marca zomrel vo veku 65 rokov člen činohry Slovenského Národného divadla (SND) Vladimír Obšil. Informuje o tom v tlačovej správe Izabela Pažitková , hovorkyňa Slovenského národného divadla.Herec sa narodil 11. decembra 1957 v Prachaticiach v Českej republike. Štúdium na Vysokej škole múzických umení ukončil v roku 1981 a stal sa členom Činohry SND. Jeho prvá úloha v SND, ešte ako vysokoškoláka, bola v hre Belasé kone na červenej tráve.„Subtílny zjav predurčoval Vladimíra Obšila na postavy mladíkov, ktoré obohatil o dynamické herectvo i príznačnú dávku karikatúry. Z charakterových stvárňoval často tie, ktoré verili v lásku a dobro. Vkladal sa do svojich úloh so zanietením a zápalom až do posledných chvíľ,“ píše Pažitková.Za štyri desiatky rokov na prvej činohernej scéne SND účinkoval Obšil vo vyše stovke inscenácií.Z posledných to bola najmä klasika Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, dramatické úlohy v hre Bélu Pintéra Špina, Chanocha Levina Pohreb alebo svadba – čo skôr? a Matúša Bachynca Milada.Umelec účinkoval v mnohých filmových a televíznych projektoch. Za svoje herectvo získal Vladimír Obšil ocenenia Literárneho fondu i tvorivú prémiu IGRIC v roku 2014.