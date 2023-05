SND skončilo v roku 2022 v strate, Drlička ho považuje za úspešný

Slovenské národné divadlo (SND) skončilo vlani so stratou 665.000 eur. Celkové náklady v roku 2022 dosiahli 31,9 milióna eur, výnosy 31,2 milióna eur. Ako však na štvrtkovom verejnom odpočte poukázal generálny riaditeľ Matej Drlička, všetky merateľné ukazovatele stúpajú správnym smerom.





Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák záporný hospodársky výsledok zdôvodnil väčšími účtovnými odpismi a nákladmi, ktoré neboli rozpočtované. Menoval covidové kompenzácie, ale aj 12-percentnú infláciu, ktorá sa premietla do cien. Významnou položkou, s ktorou ekonomické vedenie národného divadla nerátalo, bolo podľa Bošňáka aj zvýšenie stravného pre zamestnancov.Drlička pripomenul, že rok 2022 sa začal v SND v náročnom období pandemických opatrení. "Prvé tri mesiace boli ešte stále poznačené covidom. Záver roku 2022 bol poznačený mojím odchodom a spolu so mnou odchodom veľkej časti manažmentu," skonštatoval. Uplynulý rok bol podľa Drličku pre národné divadlo náročný. "Pre všetkých zamestnancov to bolo inšpiratívne obdobie, zároveň veľká výzva, ktorú zjavne naši kolegovia a kolegyne zvládli, čo ukazujú čísla a výstupy. Všetky merateľné ukazovatele nám stúpajú správnym smerom, napriek veľkej výzve považujem rok 2022 za mimoriadne úspešný," deklaroval staronový šéf SND.

Drlička podčiarkol, že obdobie jeho odchodu z inštitúcie bolo turbulentné a náročné vo vnútri divadla. Za veľmi pozitívne vníma, že divákov sa to nedotklo. "Verím, že sa situácia upokojí a rok 2023 bude pokojným rokom, kde budeme pokračovať vo všetkých nastavených zmenách," zdôraznil.



Po Drličkovom odchode vlani v závere októbra viedol SND šesť mesiacov Jozef Švolík. "Veľmi úspešne, odovzdal nám národné divadlo v stave, ktorý je pre nás výbornou východiskovou pozíciou po ekonomickej i prevádzkovej stránke," poznamenal Drlička. Potvrdil, že vo funkcii riaditeľky Činohry SND pokračuje Miriam Kičiňová, Maroš Podhajský je dočasne poverený riaditeľ operného súboru a riaditeľku Baletu SND ostáva Nina Poláková.



V roku 2022 SND odohralo 525 predstavení, ktoré videlo 185.990 návštevníkov. Tržby z predstavení tvorili sumu 3,1 milióna eur. Prvá divadelná scéna uviedla vlani 15 premiér.